Модрич стане футболістом Інтер Маямі через декілька місяців

Лука Модрич дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич незабаром наслідує приклад Ліонеля Мессі. Девід Бекхем запросив до "Інтера Маямі" ще одну зірку світового футболу.

Керівництво американського клубу вже веде переговори з агентами Модрича, повідомляє Todofichajes.

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Тренерський штаб "Інтера" із Маямі попросив Девіда Бекхема посилити склад команди перед новим сезоном. Власники клубу погодились із цією пропозицією. "Інтер" підпише кілька молодих гравців зі США та Південної Америки. Крім цього, в команду перейдуть ще кілька відомих футболістів.

Трансфер Модріча в "Інтер"

Контракт Луки Модріча з мадридським "Реалом" діє до літа 2024 року. Проте, президент іспанського клубу Флорентіно Перес готовий безкоштовно відпустити 38-річного хорвата в "Інтер". У глави "королівського клубу" добрі стосунки з Девідом Бекхемом. Все залежатиме від рішення самого Модрича.

Мессі привезе до США "Золотий м'яч". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Хорватський півзахисник виступає у "Реалі" з 2012 року. Він не проти змінити клуб, але поки що не визначився з датою від'їзду з Мадрида. Лука Модрич хоче виграти ще кілька трофеїв у складі "бланкос", але керівництво "Інтера" вмовляє хорвата погодитися на трансфер уже у січні 2023 року.

В "Інтер Маямі" Луку Модричу гарантовано гарну компанію. В американському клубі вже грають Ліонель Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс. Ведуться переговори про трансфер Луїса Суареса.

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