Лунін може стати одноклубником Мудрика — "Реал" вирішив долю голкіпера

Андрій Лунін аплодує вболівальникам "Реалу". Фото: instagram.com/rmapictures/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін проводить останній сезон у мадридському "Реалі". Іспанський клуб не розраховує на воротаря та шукає для нього нову команду.

Лунін може перейти в лондонський "Челсі", повідомляє The Sun.

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Керівництво мадридського "Реала" має намір докласти зусиль для того, щоб викупити у лондонського "Челсі" контракт Кепи Аррісабалаги. Іспанський голкіпер хоче продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу" і заради цього готовий піти на скорочення зарплати, яка буде урізана у півтора раза.

Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/madrid7stas/

Трансфер Луніна до "Челсі"

Андрій Лунін може стати частиною угоди щодо переходу Кепи до "Реалу". Іспанці не готові заплатити за Аррісабалагу понад 20 млн євро. Але "королівський клуб" може запропонувати "Челсі" Андрія Луніна та доплату. Такий варіант здатний зацікавити "Челсі".

"Реал" орендував Кепу після того, як основний воротар команди Тібо Куртуа отримав травму. Карло Анчелотті відразу поставив іспанця в основу, при цьому Лунін опинився на лаві запасних. Після повернення Куртуа статус українця зміниться на гірший бік.

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