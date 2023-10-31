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С "Челси" могут снять очки из-за связей с россиянами

31 октября 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
С "Челси" могут снять очки из-за связей с россиянами
Тьяго Силва после поражения "Челси". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английской Премьер-лиги изучает трансферные переходы футболистов в лондонский "Челси". Если при этом будут обнаружены нарушения, клуб ждет серьезное наказание.

Следователи ищут в бухгалтерии "Челси" следы тайных платежей, сообщает The Times.

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Лондонский "Челси" подозревают в нарушении финансового законодательства Великобритании. Речь идет о сокрытии реальной стоимости футболистов, которые перешли в клуб. 

Челси
Игроки "Челси" во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Детали расследование АПЛ

Следователи подозревают, что в период с 2012 по 2019 годы "Челси" намеренно скрывал реальные суммы, которые были заплачены за переезд на "Стэмфорд Бридж" нескольких футболистов. Это бразильский полузащитник Виллиан и форвард Самуэль Это'О. 

"Челси" мог сознательно занизить суммы выплат за этих футболистов. При этом лондонский клуб подозревают в тайных выплатах, которые осуществлялись на счета шести оффшорных компаний, а также на счета неких "российских организаций". Речь идет о семизначных суммах. 

В данном случае речь о сроке давности преступлений не идет. Если вина "Челси" будет доказана, с команды могут снять очки по состоянию на середину сезона 2023/2024. 

После десяти туров "Челси" находится на 11 месте в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино набрала 12 очков. 

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