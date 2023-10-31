С "Челси" могут снять очки из-за связей с россиянами

Тьяго Силва после поражения "Челси". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Руководство английской Премьер-лиги изучает трансферные переходы футболистов в лондонский "Челси". Если при этом будут обнаружены нарушения, клуб ждет серьезное наказание.

Следователи ищут в бухгалтерии "Челси" следы тайных платежей, сообщает The Times.

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Лондонский "Челси" подозревают в нарушении финансового законодательства Великобритании. Речь идет о сокрытии реальной стоимости футболистов, которые перешли в клуб.

Игроки "Челси" во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Детали расследование АПЛ

Следователи подозревают, что в период с 2012 по 2019 годы "Челси" намеренно скрывал реальные суммы, которые были заплачены за переезд на "Стэмфорд Бридж" нескольких футболистов. Это бразильский полузащитник Виллиан и форвард Самуэль Это'О.

"Челси" мог сознательно занизить суммы выплат за этих футболистов. При этом лондонский клуб подозревают в тайных выплатах, которые осуществлялись на счета шести оффшорных компаний, а также на счета неких "российских организаций". Речь идет о семизначных суммах.

В данном случае речь о сроке давности преступлений не идет. Если вина "Челси" будет доказана, с команды могут снять очки по состоянию на середину сезона 2023/2024.

После десяти туров "Челси" находится на 11 месте в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино набрала 12 очков.

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