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Роналду высмеял Месси после церемонии "Золотого мяча"

31 октября 2023 17:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду высмеял Месси после церемонии "Золотого мяча"
Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду высмеял восьмую победу Лионеля Месси в голосовании за право получить "Золотой мяч". Форвард "Аль-Насра" проигнорировал событие, но затем продемонстрировал свою позицию в социальных сетях.

Роналду не стал комментировать слова Месси о соперничестве двух звезд футбола, сообщает Mirror

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В Париже состоялась церемония награждения звезд футбола. Одним из главных событий вечера стало то, что Лионель Месси получил свой восьмой "Золотой мяч" в карьере. 

Месси и Бекхэм
Месси и Бекхэм на сцене. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Награду Месси вручил совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм, и 36-летний футболист пережил исторический момент вместе с женой Антонеллой и тремя детьми. Однако, в то время как большая часть футбольного мира ликовала, его великий соперник Роналду, похоже, нанес удар по аргентинцу. 

Реакция Роналду 

Журналист испанской газеты AS Томас Ронсеро в социальной сети резко раскритиковал Лео Месси. Он заявил, что победа аргентинца стала "несправедливой", а также саркастически похвалил игрока.

Роналду полдня игнорировал события церемонии в Париже, но довольно быстро откликнулся на сообщение Ронсеро. Он прокомментировал заявление журналиста несколькими смеющимися смайликами. 

Напомним, с "Челси" могут снять очки из-за связей с россиянами. 

Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на Золотой мяч Месси. 

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол. 

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

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