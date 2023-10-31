Роналду высмеял Месси после церемонии "Золотого мяча"

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду высмеял восьмую победу Лионеля Месси в голосовании за право получить "Золотой мяч". Форвард "Аль-Насра" проигнорировал событие, но затем продемонстрировал свою позицию в социальных сетях.

Роналду не стал комментировать слова Месси о соперничестве двух звезд футбола, сообщает Mirror.

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В Париже состоялась церемония награждения звезд футбола. Одним из главных событий вечера стало то, что Лионель Месси получил свой восьмой "Золотой мяч" в карьере.

Месси и Бекхэм на сцене. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Награду Месси вручил совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм, и 36-летний футболист пережил исторический момент вместе с женой Антонеллой и тремя детьми. Однако, в то время как большая часть футбольного мира ликовала, его великий соперник Роналду, похоже, нанес удар по аргентинцу.

Реакция Роналду

Журналист испанской газеты AS Томас Ронсеро в социальной сети резко раскритиковал Лео Месси. Он заявил, что победа аргентинца стала "несправедливой", а также саркастически похвалил игрока.

Роналду полдня игнорировал события церемонии в Париже, но довольно быстро откликнулся на сообщение Ронсеро. Он прокомментировал заявление журналиста несколькими смеющимися смайликами.

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