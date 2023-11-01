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Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі

1 листопада 2023 08:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі
Віталій Миколенко виборює м'яч. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисника збірної України Віталія Миколенка визнано одним із найкращих футболістів жовтня в англійській Прем'єр-лізі. Футболіст опинився в компанії до Деклана Райса, Сон Хин Міна та інших зірок АПЛ.

Захисник "Евертона" потрапив до символічної збірної жовтня, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на WhoScored.

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Лівий захисник англійського "Евертона" Віталій Міколенко набрав чудову форму та завоював місце в основному складі команди Шона Дайча. Завдяки своїй впевненій грі українець потрапив до символічної збірної найкращих футболістів жовтня до АПЛ.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко у збірній України. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Досягнення "Евертона"

Команда з Ліверпуля провела три матчі Прем'єр-ліги у жовтні. За цей період "іриски" обіграли вдома "Борнмут" (3:0), поступилися на виїзді "Ліверпулю" (0:2) і вирвали перемогу у "Вест Гема" у Лондоні (1:0).

Ці результати покращили становище "Евертона" у турнірній таблиці. Команда Шона Дайча піднялася на 15 місце. Від зони вильоту її відокремлюють уже п'ять очок.

Збірна жовтня в АПЛ
Збірна жовтня до АПЛ. Скриншот WhoScored

Віталій Міколенко став не єдиним представником "Евертона" у символічній збірній місяця АПЛ. Також до цієї команди потрапив вінгер "ірисок" Двайт Макніл. Найбільше представництво у цій команді отримав "Тоттенгем", який продовжує лідирувати у турнірній таблиці.

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