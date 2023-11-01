Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі
Захисника збірної України Віталія Миколенка визнано одним із найкращих футболістів жовтня в англійській Прем'єр-лізі. Футболіст опинився в компанії до Деклана Райса, Сон Хин Міна та інших зірок АПЛ.
Захисник "Евертона" потрапив до символічної збірної жовтня, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на WhoScored.
Лівий захисник англійського "Евертона" Віталій Міколенко набрав чудову форму та завоював місце в основному складі команди Шона Дайча. Завдяки своїй впевненій грі українець потрапив до символічної збірної найкращих футболістів жовтня до АПЛ.
Досягнення "Евертона"
Команда з Ліверпуля провела три матчі Прем'єр-ліги у жовтні. За цей період "іриски" обіграли вдома "Борнмут" (3:0), поступилися на виїзді "Ліверпулю" (0:2) і вирвали перемогу у "Вест Гема" у Лондоні (1:0).
Ці результати покращили становище "Евертона" у турнірній таблиці. Команда Шона Дайча піднялася на 15 місце. Від зони вильоту її відокремлюють уже п'ять очок.
Віталій Міколенко став не єдиним представником "Евертона" у символічній збірній місяця АПЛ. Також до цієї команди потрапив вінгер "ірисок" Двайт Макніл. Найбільше представництво у цій команді отримав "Тоттенгем", який продовжує лідирувати у турнірній таблиці.
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