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Миколенко потрапив до збірної туру АПЛ — хто ще в команді

30 жовтня 2023 18:05
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко потрапив до збірної туру АПЛ — хто ще в команді
Віталій Миколенко у матчі з "Вест Гемом". Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У десятому турі АПЛ проти "Вест Гема" добре відіграв український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Вихованець черкаського футболу допоміг  своїй команді перемогти з рахунком 1:0.

Статистичний портал WhoScored включив українця у збірну туру.

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Миколенко, який на початку сезону не потрапляв у стартовий склад клубу, наразі є "залізним" гравцем основного складу.

Миколенко став найкращим на своїй позиції

24-річний український захисник після матчу отримав від WhoScored оцінку 7.85. Він зіграв весь матч, результативними діями не відзначався, але надійно зіграв у захисті.

"Іриски зіграли свій другий сухий матч у кампанії 2023/2024, а Миколенко зробив десять підбирань і перехоплень, чотири виноси та одну ключову передачу", — йдеться в повідомленні WhoScored стосовно Миколенка.

Збірна 10-го туру АПЛ від WhoScored:

Воротар: Едерсон

Захисники: Волкер, Піннок, Ван Дейк, Миколенко

Півзахисники: Бернарду Сілва, Палінья, Собослаї

Нападники: Мбеумо, Холанд, Нкетія.

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