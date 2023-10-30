Миколенко потрапив до збірної туру АПЛ — хто ще в команді
У десятому турі АПЛ проти "Вест Гема" добре відіграв український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Вихованець черкаського футболу допоміг своїй команді перемогти з рахунком 1:0.
Статистичний портал WhoScored включив українця у збірну туру.
Миколенко, який на початку сезону не потрапляв у стартовий склад клубу, наразі є "залізним" гравцем основного складу.
Миколенко став найкращим на своїй позиції
24-річний український захисник після матчу отримав від WhoScored оцінку 7.85. Він зіграв весь матч, результативними діями не відзначався, але надійно зіграв у захисті.
"Іриски зіграли свій другий сухий матч у кампанії 2023/2024, а Миколенко зробив десять підбирань і перехоплень, чотири виноси та одну ключову передачу", — йдеться в повідомленні WhoScored стосовно Миколенка.
Збірна 10-го туру АПЛ від WhoScored:
Воротар: Едерсон
Захисники: Волкер, Піннок, Ван Дейк, Миколенко
Півзахисники: Бернарду Сілва, Палінья, Собослаї
Нападники: Мбеумо, Холанд, Нкетія.
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