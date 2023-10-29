Миколенко допоміг "Евертону" перемогти та отримав одну з найвищих оцінок

Віталій Миколенко у підкаті. Фото: Reuters

Гравець збірної України Віталій Миколенко відіграв весь матч за "Евертон" проти "Вест Гема" та допоміг своїй команді мінімально перемогти. За гру українець отримав одну з найвищих оцінок від аналітичного порталу Whoscored.

Подробиці зустрічі та виступу Миколенка в матеріалі Новини.LIVE.

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Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко появився на полі з перших хвилин та провів повний матч. Минулого матчу він втримав Салаха, а цього разу закрив Бовена.

Авторитетний портал WhoScored оцінив виступ українця в 7.8 балів. Це третя оцінка в матчі. Найкращим гравцем матчу визнано автора єдиного голу у грі Домініка Калверта-Льюїна, виступ якого оцінили в 8.1 бал. Півзахисник "Евертона" Двайт Макніл отримав 7.9 бали.

Миколенко дуже впевнено розібрався у відборі, коли суперник продерся до штрафного. Виграв єдиноборство, віддав точний пас. Одного разу Віталій самовідданим стрибком збив приціл Бовена, який уже готувався розстрілювати.

Непогано підключався до атаки та подавав. Калверт-Льюїн навіс українця результативним не зробив, пробивши над поперечиною.

У першому таймі був кращим

Миколенко отримав найвищий бал за 1 тайм від FotMob (7,3) і другий після Макніла у SofaScore (7,0). Віддав 20 точних передач, помилившись лише 4 рази. Виконав 6 захисних дій, 4 рази відновлював контроль, виграв 4 з 5 єдиноборств, найчастіше вступав у відбір (3) і гасив пожежі у штрафному Евертона (2).

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