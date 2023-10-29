Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Миколенко помог "Эвертону" победить и получил одну из самых высоких оценок arrow

Миколенко помог "Эвертону" победить и получил одну из самых высоких оценок

29 октября 2023 19:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Миколенко помог "Эвертону" победить и получил одну из самых высоких оценок
Виталий Миколенко в подкате. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко отыграл весь матч за "Эвертон" против "Вест Гема" и помог своей команде минимально победить. За игру украинец получил одну из самых высоких оценок от аналитического портала Whoscored.

Подробности встречи и выступления Миколенко в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко появился на поле с первых минут и провел полный матч. В прошлом матче он удержал Салаха, а на этот раз закрыл Бовена.

Авторитетный портал WhoScored оценил выступление украинца в 7,8 балла. Это третья оценка в матче. Лучшим игроком матча признан автор единственного гола в игре Доминик Калверт-Льюин, выступление которого оценили в 8.1 балл. Полузащитник "Эвертона" Двайт Макнил получил 7.9 балла.

Миколенко очень уверенно разобрался в отборе, когда соперник прорвался в штрафную. Выиграл единоборство, отдал точный пас. Однажды Виталий самоотверженным скачком сбил прицел Бовена, который уже готовился расстреливать.

Неплохо подключался к атаке и подавал. Калверт-Льюин навес украинца результативным не сделал, пробив над перекладиной.

В первом тайме был лучшим

Миколенко получил самый высокий балл за 1-й тайм от FotMob (7,3) и второй после Макнила у SofaScore (7,0). Отдал 20 точных передач, ошибившись всего 4 раза. Выполнил 6 защитных действий, 4 раза восстанавливал контроль, выиграл 4 из 5 единоборств, чаще всего вступал в отбор (3) и гасил пожары в штрафной Эвертона (2).

Напомним, Луческу может уступить место тренеру "Динамо" известному испанцу.

Довбик будет недолго играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем.

Чемпионы мира Усик и Фьюри провели стердаун и подтвердили дату боя.

Усик был шокирован – видео с реакцией украинца на нокдаун в бою Фьюри – Нганну .

Кейн забил в стиле Бекхэма – видео гола.

Сильный ветер обрушил "часть базы" киевского "Динамо".

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Актуальное по теме