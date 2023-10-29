Миколенко помог "Эвертону" победить и получил одну из самых высоких оценок

Виталий Миколенко в подкате. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко отыграл весь матч за "Эвертон" против "Вест Гема" и помог своей команде минимально победить. За игру украинец получил одну из самых высоких оценок от аналитического портала Whoscored.

Подробности встречи и выступления Миколенко в материале Новини.LIVE.

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Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко появился на поле с первых минут и провел полный матч. В прошлом матче он удержал Салаха, а на этот раз закрыл Бовена.

Авторитетный портал WhoScored оценил выступление украинца в 7,8 балла. Это третья оценка в матче. Лучшим игроком матча признан автор единственного гола в игре Доминик Калверт-Льюин, выступление которого оценили в 8.1 балл. Полузащитник "Эвертона" Двайт Макнил получил 7.9 балла.

Миколенко очень уверенно разобрался в отборе, когда соперник прорвался в штрафную. Выиграл единоборство, отдал точный пас. Однажды Виталий самоотверженным скачком сбил прицел Бовена, который уже готовился расстреливать.

Неплохо подключался к атаке и подавал. Калверт-Льюин навес украинца результативным не сделал, пробив над перекладиной.

В первом тайме был лучшим

Миколенко получил самый высокий балл за 1-й тайм от FotMob (7,3) и второй после Макнила у SofaScore (7,0). Отдал 20 точных передач, ошибившись всего 4 раза. Выполнил 6 защитных действий, 4 раза восстанавливал контроль, выиграл 4 из 5 единоборств, чаще всего вступал в отбор (3) и гасил пожары в штрафной Эвертона (2).

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