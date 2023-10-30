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Миколенко попал в сборную тура АПЛ — кто еще в команде

30 октября 2023 18:05
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Агабекян Карен
редактор
Миколенко попал в сборную тура АПЛ — кто еще в команде
Виталий Миколенко в матче с "Вест Хэмом". Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В десятом туре АПЛ против "Вест Хэма" хорошо отыграл украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. Воспитанник черкасского футбола помог своей команде победить со счетом 1:0.

Статистический портал WhoScored включил украинца в сборную тура.

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Миколенко, который в начале сезона не попадал в стартовый состав клуба, сейчас является "железным" игроком основного состава.

Миколенко стал лучшим на своей позиции

24-летний украинский защитник после матча получил от WhoScored отметку 7.85. Он сыграл весь матч, результативными действиями не отличился, но надежно сыграл в защите.

"Ириски сыграли свой второй сухой матч в кампании 2023/2024, а Миколенко сделал десять подборов и перехватов, четыре выноса и одну ключевую передачу", — говорится в сообщении WhoScored относительно Миколенко.

Сборная 10-го тура АПЛ от WhoScored:

Вратарь: Эдерсон

Защитники: Волкер, Пиннок, Ван Дейк, Миколенко

Полузащитники: Бернарду Силва, Палинья, Собослаи

Нападающие: Мбеум, Холанд, Нкетия.

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