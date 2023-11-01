Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Мирча Луческу наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" может в ближайшие месяцы объявить о назначении нового тренера команды. Мирча Луческу работает в столичном клубе последний сезон.

Появился новый кандидат на пост наставника "Динамо", сообщает A Bola.

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Результаты киевского "Динамо" в этом сезоне разочаровали и руководство клуба, и болельщиков команды. В трех последних турах "бело-синих" набрали всего одно очко, потерпели два поражения, два игрока "Динамо" были удалены с поля. После девяти матчей в УПЛ команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Виталий Буяльский выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может заменить Луческу

Контракт нынешнего тренера "Динамо" истекает летом 2024 года. Стороны не будет продлевать соглашение. Уже сейчас руководство клуба ищет нового наставника. Согласно слухам, это тоже будет зарубежный специалист.

Португальские журналисты сообщают, что "Динамо" ведет переговоры с 55-летний Витором Перейрой. За свою двадцатилетнюю карьеру этот наставник работал с 12 командами из шесть стран. В апреле 2023 года он ушел из бразильского "Фламенго".

Витор Перейра общается с болельщиками. Фото: instagram.com/vitorpereiranaliz/

Подробностей о переговорах сторон пока нет. Не известно, останется ли в "Динамо" тренерский штаб Мирчи Луческу в случае прихода нового наставника.

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