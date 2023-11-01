Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца

Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик может сменить команду летом следующего года. Появился еще один претендент на результативного игрока.

В "Жироне" готовы продать украинца при одном важном условии, сообщает Marca.

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Артему Довбику не понадобилась длительная адаптация в испанской Ла Лиге. Сразу после перехода из "Днепра-1" в "Жирону" украинский форвард завоевал место в основном составе каталонского клуба и стал одним из самых результативных игроков команды Мичела Санчеса.

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может перейти Довбик

В последние месяцы появилось много слухов об интересе к форварду со стороны известных клубов. На этой неделе список команд, которые следят за прогрессом Артема Довбика, пополнила дортмундская "Боруссия".

Тренерский штаб немецкой команды ищет молодого, но уже опытного и результативного нападающего, который помог бы решить проблемы "шмелей" в атаке. "Боруссия" идет на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Она забила меньше всего голов среди пяти лучших команд Германии.

Довбик и Цыганков перед матчем. Скриншот instagram.com/gironafc/

Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028 года. Каталонцы не станут удерживать форварда, если получат хорошее предложение о его продаже. Речь идет о сумме в 20 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик сыграл 11 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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