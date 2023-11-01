Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца arrow

Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца

1 ноября 2023 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца
Артем Довбик в "Жироне". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик может сменить команду летом следующего года. Появился еще один претендент на результативного игрока. 

В "Жироне" готовы продать украинца при одном важном условии, сообщает Marca

Читайте также:

Артему Довбику не понадобилась длительная адаптация в испанской Ла Лиге. Сразу после перехода из "Днепра-1" в "Жирону" украинский форвард завоевал место в основном составе каталонского клуба и стал одним из самых результативных игроков команды Мичела Санчеса. 

Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Куда может перейти Довбик 

В последние месяцы появилось много слухов об интересе к форварду со стороны известных клубов. На этой неделе список команд, которые следят за прогрессом Артема Довбика, пополнила дортмундская "Боруссия". 

Тренерский штаб немецкой команды ищет молодого, но уже опытного и результативного нападающего, который помог бы решить проблемы "шмелей" в атаке. "Боруссия" идет на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Она забила меньше всего голов среди пяти лучших команд Германии. 

Довбик и Цыганков
Довбик и Цыганков перед матчем. Скриншот instagram.com/gironafc/

Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028 года. Каталонцы не станут удерживать форварда, если получат хорошее предложение о его продаже. Речь идет о сумме в 20 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Артем Довбик сыграл 11 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Миколенко установил уникальное достижение в английской Премьер-лиге. 

Усик и Фьюри встретятся, но не в этом году — известна точная дата боя. 

Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Актуальное по теме