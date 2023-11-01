Довбик зацікавив відомий німецький клуб — "Жирона" може продати українця

Артем Довбик у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард збірної України та іспанської "Жирони" Артем Довбик може змінити команду влітку наступного року. З’явився ще один претендент на результативного гравця.

У "Жироні" готові продати українця за однієї важливої умови, повідомляє Marca.

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Артему Довбику не знадобилася тривала адаптація до іспанської Ла-Ліги. Одразу після переходу з "Дніпра-1" до "Жирони" український форвард завоював місце в основному складі каталонського клубу і став одним із найрезультативніших гравців команди Мічела Санчеса.

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Куди може перейти Довбик

Останніми місяцями з'явилося багато чуток про інтерес до форварда з боку відомих клубів. Цього тижня список команд, які стежать за прогресом Артема Довбика, доповнила дортмундська "Боруссія".

Тренерський штаб німецької команди шукає молодого, але вже досвідченого та результативного нападаючого, який допоміг би розв'язати проблеми "джмелів" в атаці. "Боруссія" йде на четвертому місці у турнірній таблиці Бундесліги. Вона забила найменше голів серед п'яти найкращих команд Німеччини.

Довбик та Циганков перед матчем. Скриншот instagram.com/gironafc/

Контракт Довбика із "Жироною" діє до літа 2028 року. Каталонці не утримуватимуть форварда, якщо отримають гарну пропозицію про його продаж. Йдеться про суму 20 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Артем Довбик зіграв 11 матчів, у яких забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

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