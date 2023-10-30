"Барселона" не купуватиме Циганкова — що відомо

Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Інформація про зацікавленість "Барселони" у трансфері вінгера "Жирони" та збірної України Віктора Циганкова не відповідає дійсності. Наразі у клубу інші плани та можливості.

Про це повідомив портал "Футбол 24" з посиланням на двох іспанських інсайдерів.

Читайте також:

У "Барселони" інші можливості та цілі

Інформацію стосовно переходу Циганкова у "Барселону" прокоментували інсайдери Санті Овальє та Арнау Мадріа.

За словами Овпальє, "Барселона" зацікавлена в переході Вітора Роке в січні, а на інших гравців у них немає коштів. Тому ймовірність переходу Циганкова рівна нулю відсотків.

Мадріа також підтвердив, що каталонці не будуть купувати Циганкова у "Жирони".

Раніше "Барселона" оголосила перехід Роке із "Атлетико Паранаенсе", але щоб заявити гравця, їм потрібно покращити ситуацію з боргами та фінансуванням клубу.

Додамо, що Циганков цього сезону у дев’яти матчах чемпіонату Іспанії забив один м’яч та зробив гольову передачу в дев’яти іграх.

Нагадаємо, колишній тренер "Шахтаря" може замінити Тен Хага на "Манчестер Юнайтед".

Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину.

Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле у тісних джинсах та викликала захоплення вболівальників.

Сьогодні відбудеться церемонія "Золотий м'яч 2023" — де і коли дивитися нагородження.

Вусик може відібрати у Фюрера пояс WBC навіть без бою - про що йдеться.

Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу незважаючи на страх грати в Україні.