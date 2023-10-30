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"Барселона" не купуватиме Циганкова — що відомо

30 жовтня 2023 16:55
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Агабекян Карен
редактор
"Барселона" не купуватиме Циганкова — що відомо
Вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Інформація про зацікавленість "Барселони" у трансфері вінгера "Жирони" та збірної України Віктора Циганкова не відповідає дійсності. Наразі у клубу інші плани та можливості.

Про це повідомив портал "Футбол 24" з посиланням на двох іспанських інсайдерів.

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Інформацію стосовно переходу Циганкова у "Барселону" прокоментували інсайдери Санті Овальє та Арнау Мадріа.

За словами Овпальє, "Барселона" зацікавлена в переході Вітора Роке в січні, а на інших гравців у них немає коштів. Тому ймовірність переходу Циганкова рівна нулю відсотків.

Мадріа також підтвердив, що каталонці не будуть купувати Циганкова у "Жирони".

Раніше "Барселона" оголосила перехід Роке із "Атлетико Паранаенсе", але щоб заявити гравця, їм потрібно покращити ситуацію з боргами та фінансуванням клубу.

Додамо, що Циганков цього сезону у дев’яти матчах чемпіонату Іспанії забив один м’яч та зробив гольову передачу в дев’яти іграх.

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