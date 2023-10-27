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Цыганков сможет перейти в "Барселону" — Хави заинтересован в игроке

27 октября 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков сможет перейти в "Барселону" — Хави заинтересован в игроке
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался на радаре каталонской "Барселоны". Тренерский штаб "сине-гранатовых" внимательно следит за прогрессом футболиста.

Наставник каталонской команды Хави считает, что Цыганков может заиграть в "Барселоне", сообщает Fichajes

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Виктор Цыганков провел в испанской Ла Лиге меньше года, но уже полностью освоился в команде, которая идет среди лидеров турнирной таблицы. Удачная и результативная игра украинца привлекла к нему внимание грандов не только Испании, но и других чемпионатов Европы. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/

"Барселона" наблюдает за Цыганковым 

Украинский футболист пропустил в этом сезоне несколько матчей "Жироны" из-за травмы, однако, даже несмотря на это, Цыганков по статистике входит в список наиболее полезных игроков каталонской команды. Он уже восстановился после повреждения и готов вернуться на поле. Скауты некоторых клубов просматривают каждый поединок с участием Виктора. 

В услугах Цыганкова заинтересована мюнхенская "Бавария", однако у немецкого клуба появился мощный конкурент. Каталонская "Барселона" готова отказаться от трансфера Дани Ольмо, поскольку Виктор Цыганков обойдется "сине-гранатовым" значительно дешевле. К тому же украинцу не надо адаптироваться к чемпионату Испании. 

Игра Цыганкова нравится и спортивному директору "Барселоны" Деку, и главному тренеру команды Хави Эрнандесу. Каталонцы могут предложить за игрока порядка 30 млн евро, что устроит "Жирону". 

Напомним, Луческу может уступить место тренера "Динамо" известному испанцу.

Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем. 

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