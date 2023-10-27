Цыганков сможет перейти в "Барселону" — Хави заинтересован в игроке

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался на радаре каталонской "Барселоны". Тренерский штаб "сине-гранатовых" внимательно следит за прогрессом футболиста.

Наставник каталонской команды Хави считает, что Цыганков может заиграть в "Барселоне", сообщает Fichajes.

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Виктор Цыганков провел в испанской Ла Лиге меньше года, но уже полностью освоился в команде, которая идет среди лидеров турнирной таблицы. Удачная и результативная игра украинца привлекла к нему внимание грандов не только Испании, но и других чемпионатов Европы.

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/

"Барселона" наблюдает за Цыганковым

Украинский футболист пропустил в этом сезоне несколько матчей "Жироны" из-за травмы, однако, даже несмотря на это, Цыганков по статистике входит в список наиболее полезных игроков каталонской команды. Он уже восстановился после повреждения и готов вернуться на поле. Скауты некоторых клубов просматривают каждый поединок с участием Виктора.

В услугах Цыганкова заинтересована мюнхенская "Бавария", однако у немецкого клуба появился мощный конкурент. Каталонская "Барселона" готова отказаться от трансфера Дани Ольмо, поскольку Виктор Цыганков обойдется "сине-гранатовым" значительно дешевле. К тому же украинцу не надо адаптироваться к чемпионату Испании.

Игра Цыганкова нравится и спортивному директору "Барселоны" Деку, и главному тренеру команды Хави Эрнандесу. Каталонцы могут предложить за игрока порядка 30 млн евро, что устроит "Жирону".

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