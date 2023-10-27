Циганков зможе перейти до "Барселони" — Хаві зацікавлений у гравці

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков опинився на радарі каталонської "Барселони". Тренерський штаб "синьо-гранатових" уважно стежить за прогресом футболіста.

Наставник каталонської команди Хаві вважає, що Циганков може заграти у "Барселоні", повідомляє Fichajes.

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Віктор Циганков провів в іспанській Ла-Лізі менш як рік, але вже повністю опанував команду, яка серед лідерів турнірної таблиці. Вдала та результативна гра українця привернула до нього увагу грандів не лише Іспанії, а й інших чемпіонатів Європи.

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

"Барселона" спостерігає за Циганковим

Український футболіст пропустив цього сезону кілька матчів "Жирони" через травму, проте, навіть попри це, Циганков за статистикою входить до списку найбільш корисних гравців каталонської команди. Він уже відновився після пошкодження та готовий повернутися на поле. Скаути деяких клубів продивляються кожен поєдинок за участю Віктора.

У послугах Циганкова зацікавлена мюнхенська "Баварія", однак у німецького клубу з'явився потужний конкурент. Каталонська "Барселона" готова відмовитися від трансферу Дані Ольмо, оскільки Віктор Циганков коштуватиме "синьо-гранатовим" значно дешевше. До того ж українцю не треба адаптуватися до чемпіонату Іспанії.

Гра Циганкова подобається і спортивному директору "Барселони" Деку, і головному тренеру команди Хаві Ернандес. Каталонці можуть запропонувати за гравця близько 30 млн євро, що влаштує "Жирону".

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