"Барселона" не будет покупать Цыганкова — что известно
Информация о заинтересованности "Барселоны" в трансфере вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова не соответствует действительности. Сейчас у клуба другие планы и возможности.
Об этом сообщил портал "Футбол 24" со ссылкой на двух испанских инсайдеров.
У "Барселоны" другие возможности и цели
Информацию о переходе Цыганкова в "Барселону" прокомментировали инсайдеры Санти Овалье и Арнау Мадриа.
По словам Овпалье, "Барселона" заинтересована в переходе Витора Роке в январе, а на других игроков у них нет средств. Поэтому вероятность перехода Цыганкова равна нулю процентов.
Мадриа также подтвердил, что каталонцы не будут покупать Цыганкова у "Жироны".
Ранее "Барселона" объявила переход Роке из "Атлетико Паранаэнсе", но чтобы заявить игрока, им нужно улучшить ситуацию с долгами и финансированием клуба.
Добавим, что Цыганков в этом сезоне в девяти матчах чемпионата Испании забил один мяч и сделал голевую передачу в девяти играх.
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