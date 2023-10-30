"Барселона" не будет покупать Цыганкова — что известно

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Информация о заинтересованности "Барселоны" в трансфере вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова не соответствует действительности. Сейчас у клуба другие планы и возможности.

Об этом сообщил портал "Футбол 24" со ссылкой на двух испанских инсайдеров.

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Информацию о переходе Цыганкова в "Барселону" прокомментировали инсайдеры Санти Овалье и Арнау Мадриа.

По словам Овпалье, "Барселона" заинтересована в переходе Витора Роке в январе, а на других игроков у них нет средств. Поэтому вероятность перехода Цыганкова равна нулю процентов.

Мадриа также подтвердил, что каталонцы не будут покупать Цыганкова у "Жироны".

Ранее "Барселона" объявила переход Роке из "Атлетико Паранаэнсе", но чтобы заявить игрока, им нужно улучшить ситуацию с долгами и финансированием клуба.

Добавим, что Цыганков в этом сезоне в девяти матчах чемпионата Испании забил один мяч и сделал голевую передачу в девяти играх.

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