Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Мірча Луческу спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" може найближчими місяцями оголосити про призначення нового тренера команди. Мірча Луческу працює у столичному клубі останній сезон.

З'явився новий кандидат на посаду наставника "Динамо", повідомляє A Bola.

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Результати київського "Динамо" цього сезону розчарували й керівництво клубу, і вболівальників команди. У трьох останніх турах "біло-синіх" набрали всього одне очко, зазнали двох поразок, двох гравців "Динамо" було вилучено з поля. Після дев'яти матчів в УПЛ команда посідає сьоме місце у турнірній таблиці.

Віталій Буяльський виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може замінити Луческу

Контракт нинішнього тренера "Динамо" спливає влітку 2024 року. Сторони не продовжуватимуть угоду. Вже зараз керівництво клубу шукає нового наставника. За чутками, це теж буде закордонний фахівець.

Португальські журналісти повідомляють, що "Динамо" веде переговори із 55-річним Вітором Перейрою. За свою двадцятирічну кар'єру цей наставник працював із 12 командами з шести країн. У квітні 2023 року він пішов із бразильського "Фламенго".

Вітор Перейра спілкується із уболівальниками. Фото: instagram.com/vitorpereiranaliz/

Подробиць про переговори сторін наразі немає. Не відомо, чи залишиться у "Динамо" тренерський штаб Мірчі Луческу у разі приходу нового наставника.

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