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"Шахтер" пожертвует десятки миллионов гривен на помощь и реабилитацию украинцев

1 ноября 2023 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" пожертвует десятки миллионов гривен на помощь и реабилитацию украинцев
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб "Шахтер" провел минувшим летом товарищеский матч с одним из грандов английской Премьер-лиги. Соперником "горняков" стал лондонский "Тоттенхэм". 

"Шахтер" проиграл тот поединок с разгромным счетом, но заработал большие деньги, сообщает официальный сайт клуба. 

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"Тоттенхэм" разгромил "Шахтер" со счетом 5:1. "Горняки" уступили команде, которая лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Но в том поражении было кое-что хорошее и для "горняков", и для Украины. 

Шахтер Донецк
"Шахтер" в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Благотворительный сбор "Шахтера" 

Матч, который прошел шестого августа в Лондоне, принес доход в 22 млн гривен (505 тысяч фунтов стерлингов). Было решено направить все эти средства в специальный фонд Shakhtar Social. Он занимается проектами поддержки и помощи украинцам, которые пострадали от последствий российской агрессии.

"Шахтер" и "Тоттенхэм" продолжат сотрудничество. Клубы договорились совместно реализовать общий проект стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам, которые нашли приют в Великобритании. 

Напомним, Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды. 

Довбик заинтересовал известный немецкий клуб — "Жирона" может продать украинца. 

Усик рассказал, зачем на самом деле подписал контракт с "Полесьем". 

Беланов отреагировал на решение "лишить" его "Золотого мяча". 

Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

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