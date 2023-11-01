"Шахтер" пожертвует десятки миллионов гривен на помощь и реабилитацию украинцев

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Футбольный клуб "Шахтер" провел минувшим летом товарищеский матч с одним из грандов английской Премьер-лиги. Соперником "горняков" стал лондонский "Тоттенхэм".

"Шахтер" проиграл тот поединок с разгромным счетом, но заработал большие деньги, сообщает официальный сайт клуба.

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"Тоттенхэм" разгромил "Шахтер" со счетом 5:1. "Горняки" уступили команде, которая лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Но в том поражении было кое-что хорошее и для "горняков", и для Украины.

"Шахтер" в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Благотворительный сбор "Шахтера"

Матч, который прошел шестого августа в Лондоне, принес доход в 22 млн гривен (505 тысяч фунтов стерлингов). Было решено направить все эти средства в специальный фонд Shakhtar Social. Он занимается проектами поддержки и помощи украинцам, которые пострадали от последствий российской агрессии.

"Шахтер" и "Тоттенхэм" продолжат сотрудничество. Клубы договорились совместно реализовать общий проект стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам, которые нашли приют в Великобритании.

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