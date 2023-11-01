Усик рассказал, зачем на самом деле подписал контракт с "Полесьем"

Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу Александр Усик является действующим футболистом житомирского футбольного клуба "Полесье". Он еще не дебютировал в матче украинской Премьер-лиге, но надеется это сделать.

Усик рассказал о своей мечте, которая связана с "Полесьем", в интервью Seconds Out.

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В ближайшее время Александр Усик начнет подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок должен состояться в Саудовской Аравии в феврале 2024 года.

Александр Усик в "Полесье". Фото: пресс-служба клуба

Футбольная мечта Усика

Однако у известного боксера есть и другие спортивные цели. Он тесно сотрудничает с украинским футбольным клубом "Полесье". Летом 2023 года Александр Усик подписал профессиональный контракт с житомирской командой. Он часто работает на тренировках с другими игроками, но на поле в официальных матчах пока не выходил.

Усик признался, что у него есть мечта, которая связана с футболом. Спортсмен мечтает стать чемпионом УПЛ в составе "Полесья". Он не сомневается, что сможет сыграть за команду хотя бы один матч.

В сезоне 2023/2024 "Полесье" сыграло 12 матчей в УПЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от "Кривбасса" составляет одно очко.

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