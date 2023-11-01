Усик розповів, навіщо насправді підписав контракт із "Поліссям"

Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик є чинним футболістом житомирського футбольного клубу "Полісся". Він ще не дебютував у матчі українській Прем'єр-лізі, але сподівається це зробити.

Усик розповів про свою мрію, яка пов'язана з "Полісся", в інтерв'ю Seconds Out.

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Найближчим часом Олександр Усик розпочне підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі. Переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Поєдинок має відбутися у Саудівській Аравії у лютому 2024 року.

Олександр Усик у "Поліссі". Фото: пресслужба клубу

Футбольна мрія Усика

Однак у відомого боксера є й інші спортивні цілі. Він тісно співпрацює з українським футбольним клубом Полісся. Влітку 2023 року Олександр Усик підписав професійний контракт із житомирською командою. Він часто працює на тренуваннях з іншими гравцями, але на полі в офіційних матчах поки що не виходив.

Усик зізнався, що має мрію, пов'язану з футболом. Спортсмен мріє стати чемпіоном УПЛ у складі "Полісся". Він не сумнівається, що зможе зіграти за команду бодай один матч.

У сезоні 2023/2024 "Полісся" зіграло 12 матчів в УПЛ. Команда посідає друге місце у турнірній таблиці. Відставання від "Кривбасу" становить одне очко.

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