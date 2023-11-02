Зідан розповів, яку команду він хоче очолити

Зінедін Зідан в аеропорту. Фото: instagram.com/zidane/

Колишній головний тренер мадридського "Реалу" Зінедін Зідан поділився думкою про плани. Наставник пояснив, чому не поспішає з продовженням кар'єри.

Зідан досі отримує багато пропозицій від різних клубів, повідомляє Le Parisien.

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Зінедін Зідан залишається одним із найуспішніших тренерів сучасності. Він працював тільки в системі мадридського "Реала", але як наставник завоював 11 трофеїв, серед яких виявилося три кубки Ліги чемпіонів.

Мессі, Бекхем та Зідан. Фото: instagram.com/zidane/

Зідан хоче повернутися до роботи

Французький фахівець перебуває у творчій відпустці з 2021 року після того, як він вкотре залишив посаду головного тренера "Реала". З того часу 51-річний наставник отримав кілька вигідних пропозицій від європейських клубів, але всім відмовив.

"Коли я був футболістом, то міг вибрати абсолютно будь-який клуб. Зараз я тренер, і такої можливості я вже не маю. Існує не більше п'яти команд, які відповідають моїм можливостям та амбіціям.

Потрібно володіти мовою тієї країни, де працюєш. Наприклад, я кілька разів отримував пропозиції від "Манчестер Юнайтед", але є нюанси, через які я був змушений відмовляти. Для перемоги потрібно багато умов. Мова про глобальний контекст.

Мене цікавлять успішні проєкти, які хочуть виграти усі турніри, у яких бере участь. Я очолю лише ту команду, яка вміє та хоче перемагати. Не варто поспішати з вибором місця для продовження кар'єри", — заявив Зінедін Зідан.

Французькі журналісти стверджують, що Зідан, як і раніше, чекає на пропозицію від місцевої Федерації футболу. Він хоче очолити "триколірних" після Євро-2024.

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