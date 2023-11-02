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Зидан рассказал, какую команду он хочет возглавить

2 ноября 2023 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан рассказал, какую команду он хочет возглавить
Зинедин Зидан в аэропорту. Фото: instagram.com/zidane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о планах. Наставник объяснил, почему не торопится с продолжением карьеры.

Зидан до сих пор получает много предложений от разных клубов, сообщает Le Parisien

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Зинедин Зидан остается одним из самых успешных тренеров современности. Он работал только в системе мадридского "Реала", но в качестве наставника завоевал 11 трофеев, среди которых оказалось три кубка Лиги чемпионов. 

Месси, Бекхэм и Зидан
Месси, Бекхэм и Зидан. Фото: instagram.com/zidane/

Зидан хочет вернуться к работе 

Французский специалист находится в творческом отпуске с 2021 года после того, как он в очередной раз покинул пост главного тренера "Реала". С тех пор 51-летний наставник получил несколько выгодных предложений от европейских клубов, но всем отказал. 

"Когда я был футболистом, то мог выбрать абсолютно любой клуб. Сейчас я тренер, и такой возможности у меня уже нет. Существует не больше пяти команд, которые отвечают моим возможностям и амбициям. 

Необходимо владеть языком той страны, где работаешь. Например, я несколько раз получал предложения от "Манчестер Юнайтед", но есть нюансы, из-за которых я был вынужден отказывать. Для победы необходимо много условий. Речь о глобальном контексте. 

Меня интересуют успешные проекты, которые хотят выиграть все турниры, в которых участвует. Я возглавлю только ту команду, которая умеет и хочет побеждать. Не стоит торопиться с выбором места для продолжения карьеры", — заявил Зинедин Зидан. 

Французские журналисты утверждают, что Зидан по-прежнему ждет предложение от местной Федерации футбола. Он хочет возглавить "трехцветных" после Евро-2024. 

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