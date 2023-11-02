"Арсенал" с Зинченко провалился в матче с "Вест Хэмом" в Кубке Английской лиги

Александр Зинченко в матче с "Вест Хэмом". Фото: Reuters/Paul Childs

В 1/8 финала Кубка Английской лиги "Арсенал" принимал "Вест Хэм". За "канониров" с первых минут сыграл украинец Александр Зинченко.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "молотобойцев", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Вест Хэм" открыл счет на 16-й минуте после автогола Вайта. Игрок "Арсенала" на ближней штанге неудачно подставил голову после прострела Боуэна и открыл счет.

Затем "Арсенал" шокировали в начале второго тайма. На 50-й минуте Кудус на правом фланге штрафного пробил из-под Зинченко — 2:0. Через семь минут после гола украинца заменил Томиясу.

На 61-й минуте Вайт после навеса соперника сбросил мяч на Боуэна и тот забил с рикошетом от Кивьора.

Не допустить разгрома "Арсенал" смог лишь в компенсированное время, когда оказавшийся на левом крае штрафной площадки Эдегор пробил в дальний угол ворот — 3:1.

В четвертьфинале Кубка Английской лиги "Вест Хэм" сыграет против "Ливерпуля".

"Вест Хэм" — "Арсенал" — 3:1

Голи: Вайт, 16 (авт.), Кудус, 50, Боуэн, 61 — Эдегор, 90+6

"Вест Хэм": Фабианськи — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуэн, Соучек, Пакета, Бенрахма (Ворд-Праус, 81) — Кудус (Керер, 88).

Главный тренер: Дэвид Мойес.

"Арсенал": Рамсдейл — Вайт, Кивьор, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 57) — Гаверц, Жоржиньйо (Райс, 56), Виейра — Нельсон, Мартинелли, 66), Нкетиа (Эдегор, 79), Троссар (Сака, 66).

Главный тренер: Микель Артета.

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