"Арсенал" с Зинченко провалился в матче с "Вест Хэмом" в Кубке Английской лиги
В 1/8 финала Кубка Английской лиги "Арсенал" принимал "Вест Хэм". За "канониров" с первых минут сыграл украинец Александр Зинченко.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "молотобойцев", сообщил портал Новини.LIVE.
Матч чуть не завершился разгромом "Арсенала"
"Вест Хэм" открыл счет на 16-й минуте после автогола Вайта. Игрок "Арсенала" на ближней штанге неудачно подставил голову после прострела Боуэна и открыл счет.
Затем "Арсенал" шокировали в начале второго тайма. На 50-й минуте Кудус на правом фланге штрафного пробил из-под Зинченко — 2:0. Через семь минут после гола украинца заменил Томиясу.
На 61-й минуте Вайт после навеса соперника сбросил мяч на Боуэна и тот забил с рикошетом от Кивьора.
Не допустить разгрома "Арсенал" смог лишь в компенсированное время, когда оказавшийся на левом крае штрафной площадки Эдегор пробил в дальний угол ворот — 3:1.
В четвертьфинале Кубка Английской лиги "Вест Хэм" сыграет против "Ливерпуля".
"Вест Хэм" — "Арсенал" — 3:1
Голи: Вайт, 16 (авт.), Кудус, 50, Боуэн, 61 — Эдегор, 90+6
"Вест Хэм": Фабианськи — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес — Боуэн, Соучек, Пакета, Бенрахма (Ворд-Праус, 81) — Кудус (Керер, 88).
Главный тренер: Дэвид Мойес.
"Арсенал": Рамсдейл — Вайт, Кивьор, Габриэль, Зинченко (Томиясу, 57) — Гаверц, Жоржиньйо (Райс, 56), Виейра — Нельсон, Мартинелли, 66), Нкетиа (Эдегор, 79), Троссар (Сака, 66).
Главный тренер: Микель Артета.
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