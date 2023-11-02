"Арсенал" із Зінченком провалився в матчі з "Вест Гемом" у Кубку Англійської ліги

Олександр Зінченко у матчі з "Вест Гемом". Фото: Reuters/Paul Childs

До 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги "Арсенал" приймав "Вест Гем". За "канонірів" з перших хвилин зіграв українець Олександр Зінченко.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "молотобійців", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Вест Гем" відкрив рахунок на 16-й хвилині після автоголу Вайта. Гравець "Арсеналу" на ближній штанзі невдало підставив голову після прострілу Боуена та відкрив рахунок.

Потім "Арсенал" шокували на початку другого тайму. На 50-й хвилині Кудус на правому фланзі штрафного пробив з-під Зінченка — 2:0. За сім хвилин після голу українця замінив Томіясу.

На 61-й хвилині Вайт після навісу суперника скинув м'яч на Боуена і той забив із рикошетом від Ківьйора.

Не допустити розгрому "Арсенал" зміг лише у компенсований час, коли Едегор, який опинився на лівому краю штрафного майданчика, пробив у дальній кут воріт — 3:1.

У чвертьфіналі Кубка Англійської ліги "Вест Хем" зіграє проти "Ліверпуля".

"Вест Хем" — "Арсенал" — 3:1

Голі: Вайт, 16 (авт.), Кудус, 50, Боуен, 61 — Едегор, 90+6

"Вест Хем": Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Аґерд, Емерсон — Є. Альварес — Боуен, Соучек, Пакета, Бенрахма (Ворд-Праус, 81) — Кудус (Керер, 88).

Головний тренер: Девід Мойєс.

"Арсенал": Рамсдейл — Вайт, Ківьор, Габріель, Зінченко (Томіясу, 57) — Гаверц, Жоржіньо (Райс, 56), Вієйра — Нельсон, Мартінеллі, 66), Нкетіа (Едегор, 79), Троссар (Сака, 66).

Головний тренер: Мікель Артета.

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