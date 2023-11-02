"Ньюкасл" обратится к "Шахтеру" в отношении игрока сборной Украины

Зубков и Судаков перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство английского "Ньюкасла" планирует обратиться в донецкий "Шахтер" с запросом на трансфер одного из игроков. Речь идет не о Георгии Судакове, а о другом футболисте средней линии.

Английский клуб интересуется Александром Зубковым, сообщает Daily Mail.

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Александр Зубков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Приглашение Судакова в "Ньюкасл"

Английский клуб заинтересован в физически крепком и быстром футболисте, который мог бы одинаково полезно сыграть на позиции "под нападающим", а также на флангах атаки. Одним из кандидатов на переход в "Ньюкасл" стал Александр Зубков, который соответствует этим критериям.

Контракт 27-летнего футболиста с "Шахтером" действует до лета 2027 года. После возвращения в донецкий клуб в 2022 году Зубков стал основным футболистом команды. Тренерский штаб сборной Украины тоже регулярно выпускает Александра на поле.

Если "Шахтер" согласиться продать своего воспитанника, трансфер может состояться уже в январе следующего года. В этом сезоне Зубков сыграл за "горняков" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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