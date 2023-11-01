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Судаков сравнил Реброва с Шевченко и рассказал, с кем интереснее работать

1 ноября 2023 14:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков сравнил Реброва с Шевченко и рассказал, с кем интереснее работать
Георгий Судаков в матче за "Шахтер". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнением о двух легендарных тренерах, с которыми ему приходилось работать в сборной Украины. Футболист рассказал, как на него повлияли Андрей Шевченко и Сергей Ребров. 

Судаков назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние, в интервью SportArena

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Георгий Судаков впервые был вызван в сборную Украины в 2020 году, когда главную команду страны тренировал Андрей Шевченко. В апреле 2021 года молодой полузащитник дебютировал в матче против Бахрейна. Шевченко включил футболиста в заявку сборной Украины на Евро-2020. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко во время презентации. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Судаков сравнил Шевченко и Реброва

В то время Судаков еще не был системообразующим футболистом в национальной команде. Георгий вспомнил, что Шевченко нечасто с ним разговаривал, но периодически объяснял определенные игровые нюансы. В целом, по словам футболиста, большую часть работы с командой проводили помощники Шевченко. Сам тренер запомнился Судакову сдержанным и спокойным. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров перед игрой. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

По мнению игрока "Шахтера", Сергей Ребров является более эмоциональным наставником, который постоянно вовлечен в работу и жизнь национальной команды. Судаков рассказал, что нынешний тренер постоянно хочет что-нибудь подсказать, проводит теорию, сам рассказывает и показывает все, что надо знать игрокам. Футболист чувствует доверие со стороны наставника, при котором Георгий стал постоянным игроком стартового состава сборной Украины. 

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