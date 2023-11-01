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Судаков порівняв Реброва з Шевченком і розповів, з ким цікавіше працювати

1 листопада 2023 14:38
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Судаков порівняв Реброва з Шевченком і розповів, з ким цікавіше працювати
Георгій Судаков у матчі за "Шахтар". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков поділився думкою про двох легендарних тренерів, з якими йому доводилося працювати у збірній України. Футболіст розповів, як на нього вплинули Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Судаков назвав тренера, який здійснив на нього найбільший вплив, в інтерв'ю SportArena.

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Георгія Судакова вперше було викликано до збірної України у 2020 році, коли головну команду країни тренував Андрій Шевченко. У квітні 2021 року молодий півзахисник дебютував у матчі проти Бахрейну. Шевченко включив футболіста до заявки збірної України на Євро-2020.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко під час презентації. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Судаков порівняв Шевченка та Реброва

На той час Судаков ще не був системотворчим футболістом у національній команді. Георгій згадав, що Шевченко нечасто з ним розмовляв, але час від часу пояснював певні ігрові нюанси. Загалом, за словами футболіста, більшість роботи з командою проводили помічники Шевченка. Сам тренер запам'ятався Судакову стриманим та спокійним.

Сергій Ребров
Сергій Ребров перед грою. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

На думку гравця "Шахтаря", Сергій Ребров є емоційнішим наставником, який постійно залучений до роботи та життя національної команди. Судаков розповів, що нинішній тренер постійно хоче щось підказати, проводить теорію, сам розповідає і показує все, що треба знати гравцям. Футболіст відчуває довіру з боку наставника, за якого Георгій став постійним гравцем стартового складу збірної України.

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