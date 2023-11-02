"Ньюкасл" звернеться до "Шахтаря" щодо гравця збірної України

Зубков та Судаков перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво англійського "Ньюкасла" планує звернутися до донецького "Шахтаря" із запитом на трансфер одного з гравців. Йдеться не про Георгія Судакова, а про іншого футболіста середньої лінії.

Англійський клуб цікавиться Олександром Зубковим, повідомляє Daily Mail.

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Олександр Зубков на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Запрошення Судакова до "Ньюкаслу"

Англійський клуб зацікавлений у фізично міцному та швидкому футболісті, який міг би однаково корисно зіграти на позиції "під нападником", а також на флангах атаки. Одним із кандидатів на перехід до "Ньюкаслу" став Олександр Зубков, який відповідає цим критеріям.

Контракт 27-річного футболіста із "Шахтарем" діє до літа 2027 року. Після повернення донецький клуб у 2022 році Зубков став основним футболістом команди. Тренерський штаб збірної України також регулярно випускає Олександра на поле.

Якщо "Шахтар" погодиться продати свого вихованця, трансфер може відбутися вже у січні наступного року. Цього сезону Зубков зіграв за "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив три результативні передачі.

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