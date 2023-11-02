Динамо Киев против Шахтера — где и когда смотреть матч

Матч Динамо — Київ

3 ноября пройдет центральный матч 13 тура чемпионата Украины по футболу. Киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера".

Матч можно посмотреть на трех ресурсах, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" — "Шахтер"

"Динамо", которое еще три тура назад было лидером по потерянным очкам, подходит к главному матчу первой половины чемпионата с двумя поражениями и ничьей.

В отличие от киевлян "горняки" лидируют в чемпионате по потерянным очкам. Если же подопечные Марино Пушича победят "Динамо" и в других перенесенных матчах, то обойдут "Кривбасс" на первой строчке УПЛ.

Отметим, что "Шахтер" проведет первый матч в чемпионате Украины с новым главным тренером Пушичем. Ранее они достойно проиграли "Барселоне" в Лиге чемпионов и разгромили "Викторию" в Кубке Украины.

Судьба Луческу

После вылета из еврокубков и Кубка Украины руководство "Динамо" оставило во главе команды Мирчу Луческу с единственной задачей - выиграть УПЛ.

Пока клуб переживает кризис и очень далек от чемпионства. Главный тренер потерял управление над командой и показывает недостаток идей, которые помогли бы вытащить ее из пике. Поражение в матче с "Шахтером" может стоить ему работы.

Где смотреть матч

Игру 13 тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" можно посмотреть в пятницу, 3 ноября, на телеканале 2+2, или на YouTube-каналах киевского "Динамо" и Footballhub.

Начало матча "Динамо" Киев — "Шахтер" в 17:00 по киевскому времени.

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