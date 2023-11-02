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У Києві попрощалися з відомим журналістом Артемом Франковим — фото та відео

2 листопада 2023 11:06
оновлено: 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Києві попрощалися з відомим журналістом Артемом Франковим — фото та відео
У Києві прощаються з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий футбольний журналіст Артем Франков помер від наслідків інсульту 31 жовтня 2023 року. Церемонія прощання з незмінним редактором журналу "Футбол" відбулася 2 листопада на Байковому цвинтарі у Києві.

Українські спортсмени, спортивні функціонери, журналісти, читачі, рідні та близькі Артема Вадимовича прийшли віддати шану гуру спортивної журналістики.

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Церемонія прощання із Франковим

Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол" із 1997 по 2022 роки. Його унікальний авторський стиль та подача матеріалу виховали кілька поколінь журналістів та вболівальників. Франков визначив напрям розвитку спортивної журналістики.

Артем Франков
Церемонія прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Після повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну Артем Франков регулярно записував відеоповідомлення з Оболоні, які допомогли зберегти холоднокровність багатьом українцям.

Артем Франков
Прощання з Артемом Франковим на Байковому цвинтарі. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В останні місяці Артему Франкову вдалося відродити журнал "Футбол", мав амбітні плани. Їх обірвав інсульт, який став для журналіста другим та останнім...

Артем Франков
Прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Десятки тисяч простих українців висловили родині Артема Вадимовича співчуття. Багато вболівальників виросли на репортажах та текстах Франкова. Попрощатися з ним прийшли як відомі журналісти та спортсмени, так і прості українці.

Олександр Алієв
Олександр Алієв на прощанні з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У Артема Франкова залишилася дружина та четверо дітей.

Олексій Мочанов
Олексій Мочанов на похороні Артема Франкова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Олександр Алієв
Олександр Алієв на церемонії прощання. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.
Артем Франков
Прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Артем Франков
Сім'я Артема Франкова на церемонії прощання Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Нагадаємо, на фронті загинув український спортсмен і тренер — він служив у батальйоні "Вовки Да Вінчі". 

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо". 

Член збірної України з боксу загинув у боях із росіянами у Запорізькій області. 

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