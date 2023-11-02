У Києві попрощалися з відомим журналістом Артемом Франковим — фото та відео

У Києві прощаються з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Відомий футбольний журналіст Артем Франков помер від наслідків інсульту 31 жовтня 2023 року. Церемонія прощання з незмінним редактором журналу "Футбол" відбулася 2 листопада на Байковому цвинтарі у Києві.

Українські спортсмени, спортивні функціонери, журналісти, читачі, рідні та близькі Артема Вадимовича прийшли віддати шану гуру спортивної журналістики.

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Церемонія прощання із Франковим

Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол" із 1997 по 2022 роки. Його унікальний авторський стиль та подача матеріалу виховали кілька поколінь журналістів та вболівальників. Франков визначив напрям розвитку спортивної журналістики.

Церемонія прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

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Прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

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Прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

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