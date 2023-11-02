У Києві попрощалися з відомим журналістом Артемом Франковим — фото та відео
Відомий футбольний журналіст Артем Франков помер від наслідків інсульту 31 жовтня 2023 року. Церемонія прощання з незмінним редактором журналу "Футбол" відбулася 2 листопада на Байковому цвинтарі у Києві.
Українські спортсмени, спортивні функціонери, журналісти, читачі, рідні та близькі Артема Вадимовича прийшли віддати шану гуру спортивної журналістики.
Церемонія прощання із Франковим
Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол" із 1997 по 2022 роки. Його унікальний авторський стиль та подача матеріалу виховали кілька поколінь журналістів та вболівальників. Франков визначив напрям розвитку спортивної журналістики.
Після повномасштабного військового вторгнення росіян в Україну Артем Франков регулярно записував відеоповідомлення з Оболоні, які допомогли зберегти холоднокровність багатьом українцям.
В останні місяці Артему Франкову вдалося відродити журнал "Футбол", мав амбітні плани. Їх обірвав інсульт, який став для журналіста другим та останнім...
Десятки тисяч простих українців висловили родині Артема Вадимовича співчуття. Багато вболівальників виросли на репортажах та текстах Франкова. Попрощатися з ним прийшли як відомі журналісти та спортсмени, так і прості українці.
У Артема Франкова залишилася дружина та четверо дітей.
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