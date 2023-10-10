Член збірної України з боксу загинув у боях із росіянами у Запорізькій області

Олександр Чорний під час роботи тренером. Фото: Google

У боях із росіянами обірвалося життя ще одного українського спортсмена. Майстер спорту з боксу Олександр Чорний загинув на запорізькому фронті.

Захисник України виконував оперативне завдання в одній із найгарячіших точок країни, повідомляє Українська федерація боксу.

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Український спортсмен Олександр Чорний захищав свою країну у Запорізькій області. Під час виконання бойового завдання він отримав травми, які виявились несумісними з життям.

Олександр Чорний на фронті. Фото: Google

Ким був Олександр Чорний

Майстер спорту з боксу провів за свою кар'єру 117 офіційних поєдинків. Він виграв 86 бій. Після завершення кар'єри працював тренером у відомому спортивному клубі.

У 2003 році Олександр Чорний став чемпіоном України з боксу серед молоді, входив до складу національної команди. Він неодноразово перемагав на всеукраїнських та міжнародних турнірах, регулярно піднімався на п'єдестал.

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