Член збірної України з боксу загинув у боях із росіянами у Запорізькій області
У боях із росіянами обірвалося життя ще одного українського спортсмена. Майстер спорту з боксу Олександр Чорний загинув на запорізькому фронті.
Захисник України виконував оперативне завдання в одній із найгарячіших точок країни, повідомляє Українська федерація боксу.
Український спортсмен Олександр Чорний захищав свою країну у Запорізькій області. Під час виконання бойового завдання він отримав травми, які виявились несумісними з життям.
Ким був Олександр Чорний
Майстер спорту з боксу провів за свою кар'єру 117 офіційних поєдинків. Він виграв 86 бій. Після завершення кар'єри працював тренером у відомому спортивному клубі.
У 2003 році Олександр Чорний став чемпіоном України з боксу серед молоді, входив до складу національної команди. Він неодноразово перемагав на всеукраїнських та міжнародних турнірах, регулярно піднімався на п'єдестал.
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