Український спортсмен загинув під час бою у Бахмуті

Ілля Кобченко в армії. Фото: Google

Ще один український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами на Донбасі. У боях за Бахмут загинув майстер спорту з сумо Ілля Кобченко.

Про смерть українського атлета лише нещодавно повідомив портал "Ангели спорту".

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Іллі Кобченку було лише 24 роки, коли його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Старший сержант Збройних сил України загинув під час мінометного обстрілу ворога.

Похорон Іллі Кобченко. Фото: Google

Ким був Ілля Кобченко

Уродженець українського міста Суми з юних літ полюбив спорт. Він відвідував різні секції, але зрештою зробив вибір на користь єдиноборств. Кобченко досяг значних успіхів, став майстром спорту України з сумо та універсального бою.

Крім цього, Ілля був кандидатом у майстри спорту з вільної боротьби. Він завойовував різні нагороди у змаганнях з рукопашного бою та змішаних єдиноборств.

Служба в армії

Ще 2017 року Ілля Кобченко вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, навчання в якій завершив за два роки. При цьому він не забував і про спорт. У 2019 році Кобченко став переможцем чемпіонату Держприкордонслужби із самбо.

Спортсмен протягом двох років служив у підрозділах Чернівецького прикордонного загону, після цього був переведений до Львівської області.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Кобченко опинився на Донбасі на посаді інспектора прикордонної служби комендатури швидкого реагування. Незабаром Ілля вирушив захищати Бахмут, де й загинув під час обстрілу.

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