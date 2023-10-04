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Український спортсмен загинув під час бою у Бахмуті

4 жовтня 2023 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен загинув під час бою у Бахмуті
Ілля Кобченко в армії. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами на Донбасі. У боях за Бахмут загинув майстер спорту з сумо Ілля Кобченко.

Про смерть українського атлета лише нещодавно повідомив портал "Ангели спорту".

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Іллі Кобченку було лише 24 роки, коли його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Бахмуті. Старший сержант Збройних сил України загинув під час мінометного обстрілу ворога.

Ілля Кобченко
Похорон Іллі Кобченко. Фото: Google

Ким був Ілля Кобченко

Уродженець українського міста Суми з юних літ полюбив спорт. Він відвідував різні секції, але зрештою зробив вибір на користь єдиноборств. Кобченко досяг значних успіхів, став майстром спорту України з сумо та універсального бою.

Крім цього, Ілля був кандидатом у майстри спорту з вільної боротьби. Він завойовував різні нагороди у змаганнях з рукопашного бою та змішаних єдиноборств.

Служба в армії

Ще 2017 року Ілля Кобченко вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, навчання в якій завершив за два роки. При цьому він не забував і про спорт. У 2019 році Кобченко став переможцем чемпіонату Держприкордонслужби із самбо.

Спортсмен протягом двох років служив у підрозділах Чернівецького прикордонного загону, після цього був переведений до Львівської області.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Кобченко опинився на Донбасі на посаді інспектора прикордонної служби комендатури швидкого реагування. Незабаром Ілля вирушив захищати Бахмут, де й загинув під час обстрілу.

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