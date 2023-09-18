Титулований український боксер загинув на війні з Росією

Боксер Андрій Огородник. Фото: ФБУ

У зоні бойових дій стало більше на ще одного "янгола спорту". Саме так називають загиблих на війні українських спортсменів.

Загиблим героєм став боксер Андрій Огородник, повідомила Федерація боксу України.

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За інформацією джерела, Огородник загинув під час виконання бойового завдання.

Загиблий був титулованим боксером

Про смерть повідомив тренер Огородника — віцепрезидент ФБУ, президент Рівненського обласного осередку ФБУ Володимир Соколовський.

Загиблий був майстром спорту, чемпіоном Кубка України та входив до збірної країни.

"Стало відомо про загибель внаслідок військової агресії РФ проти України ще одного боксера — Андрія Огородника.

Майстер спорту України, чемпіон Кубка України, член національної збірної України з боксу загинув під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив тренер Андрія Огородника — віцепрезидент ФБУ, президент Рівненського обласного осередку ФБУ — Володимир Соколовський.

Світла та вічна памʼять Герою та всім, хто поклав життя боронячи нашу державу!", — йдеться в повідомленні ФБУ.

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