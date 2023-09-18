Титулованный украинский боксер погиб на войне с Россией
В зоне боевых действий стало больше на еще одного "ангела спорта". Именно так именуют погибших на войне украинских спортсменов.
Погибшим героем стал боксер Андрей Огородник, сообщила Федерация бокса Украины.
По информации источника, Огородник погиб во время выполнения боевого задания.
Погибший был титулованным боксером
О смерти сообщил тренер Огородника — вице-президент ФБУ, президент Ровенской областной ячейки ФБУ Владимир Соколовский.
Погибший был мастером спорта, чемпионом Кубка Украины и входил в сборную.
"Стало известно о гибели в результате военной агрессии РФ против Украины еще одного боксера — Андрея Огородника.
Мастер спорта Украины, чемпион Кубка Украины, член национальной сборной Украины по боксу погиб во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщил тренер Андрея Огородника — вице-президент ФБУ, президент Ровенской областной ячейки ФБУ — Владимир Соколовский.
Светлая и вечная память Герою и всем, кто положил жизнь защищая наше государство!", — говорится в сообщении ФБУ.
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