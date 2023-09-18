Титулованный украинский боксер погиб на войне с Россией

Боксер Андрей Огородник. Фото: ФБУ

В зоне боевых действий стало больше на еще одного "ангела спорта". Именно так именуют погибших на войне украинских спортсменов.

Погибшим героем стал боксер Андрей Огородник, сообщила Федерация бокса Украины.

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По информации источника, Огородник погиб во время выполнения боевого задания.

Погибший был титулованным боксером

О смерти сообщил тренер Огородника — вице-президент ФБУ, президент Ровенской областной ячейки ФБУ Владимир Соколовский.

Погибший был мастером спорта, чемпионом Кубка Украины и входил в сборную.

"Стало известно о гибели в результате военной агрессии РФ против Украины еще одного боксера — Андрея Огородника.

Мастер спорта Украины, чемпион Кубка Украины, член национальной сборной Украины по боксу погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщил тренер Андрея Огородника — вице-президент ФБУ, президент Ровенской областной ячейки ФБУ — Владимир Соколовский.

Светлая и вечная память Герою и всем, кто положил жизнь защищая наше государство!", — говорится в сообщении ФБУ.

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