Украинский спортсмен погиб в боях в Бахмуте
Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами на Донбассе. В боях за Бахмут погиб мастер спорта по сумо Илья Кобченко.
О смерти украинского атлета только недавно сообщил портал "Ангелы спорта".
Илье Кобченко было всего 24 года, когда его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания в Бахмуте. Старший сержант Вооруженных сил Украины погиб во время минометного обстрела противника.
Кем был Илья Кобченко
Уроженец украинского города Сумы с юных лет полюбил спорт. Он посещал разные секции, но в итоге сделал выбор в пользу единоборств. Кобченко добился значительных успехов, стал мастера спорта Украины по сумо и универсальному бою.
Помимо этого Илья был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Он завоевывал различные награды в соревнованиях по рукопашному бою и смешанным единоборствам.
Служба в армии
В 2017 году Илья Кобченко поступил в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, обучение в которой завершил за два года. При этом он не забывал и о спорте. В 2019 году Кобченко стал победителем чемпионата Госпогранслужбы по самбо.
Спортсмен на протяжение двух лет служил в подразделениях Черновицкого погранотряда, после этого был переведен во Львовскую область.
После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Кобченко оказался на Донбассе в должности инспектора пограничной службы комендатуры быстрого реагирования. Вскоре Илья отправился защищать Бахмут, где и погиб при обстреле.
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