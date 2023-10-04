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Украинский спортсмен погиб в боях в Бахмуте

4 октября 2023 12:21
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Украинский спортсмен погиб в боях в Бахмуте
Илья Кобченко в армии. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один украинский спортсмен пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами на Донбассе. В боях за Бахмут погиб мастер спорта по сумо Илья Кобченко. 

О смерти украинского атлета только недавно сообщил портал "Ангелы спорта".

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Илье Кобченко было всего 24 года, когда его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания в Бахмуте. Старший сержант Вооруженных сил Украины погиб во время минометного обстрела противника. 

Илья Кобченко
Похороны Ильи Кобченко. Фото: Google

Кем был Илья Кобченко 

Уроженец украинского города Сумы с юных лет полюбил спорт. Он посещал разные секции, но в итоге сделал выбор в пользу единоборств. Кобченко добился значительных успехов, стал мастера спорта Украины по сумо и универсальному бою.

Помимо этого Илья был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Он завоевывал различные награды в соревнованиях по рукопашному бою и смешанным единоборствам.

Служба в армии 

В 2017 году Илья Кобченко поступил в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, обучение в которой завершил за два года. При этом он не забывал и о спорте. В 2019 году Кобченко стал победителем чемпионата Госпогранслужбы по самбо.

Спортсмен на протяжение двух лет служил в подразделениях Черновицкого погранотряда, после этого был переведен во Львовскую область.

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Кобченко оказался на Донбассе в должности инспектора пограничной службы комендатуры быстрого реагирования. Вскоре Илья отправился защищать Бахмут, где и погиб при обстреле. 

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