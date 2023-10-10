Член сборной Украины по боксу погиб в боях с россиянами в Запорожской области

Александр Черный во время работы тренером. Фото: Google

В боях с россиянами оборвалась жизнь еще одного украинского спортсмена. Мастер спорта по боксу Александр Черный погиб на запорожском фронте.

Защитник Украины выполнял оперативное задание в одной из самых горячих точек страны, сообщает Украинская федерация бокса.

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Александр Черный на фронте. Фото: Google

Кем был Александр Черный

Мастер спорта по боксу провел за свою карьеру 117 официальных поединков. Он выиграл 86 боя. После завершения карьеры работал тренером в известном спортивном клубе.

В 2003 году Александр Черный стал чемпионом Украины по боксу среди молодежи, входил в состав национальной команды. Он неоднократно побеждал на всеукраинских и международных турнирах, регулярно поднимался на пьедестал.

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