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Член сборной Украины по боксу погиб в боях с россиянами в Запорожской области

10 октября 2023 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Член сборной Украины по боксу погиб в боях с россиянами в Запорожской области
Александр Черный во время работы тренером. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В боях с россиянами оборвалась жизнь еще одного украинского спортсмена. Мастер спорта по боксу Александр Черный погиб на запорожском фронте. 

Защитник Украины выполнял оперативное задание в одной из самых горячих точек страны, сообщает Украинская федерация бокса

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Украинский спортсмен Александр Черный защищал свою страну в Запорожской области. Во время выполнения боевого задания он получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. 

Александр Черный
Александр Черный на фронте. Фото: Google

Кем был Александр Черный 

Мастер спорта по боксу провел за свою карьеру 117 официальных поединков. Он выиграл 86 боя. После завершения карьеры работал тренером в известном спортивном клубе. 

В 2003 году Александр Черный стал чемпионом Украины по боксу среди молодежи, входил в состав национальной команды. Он неоднократно побеждал на всеукраинских и международных турнирах, регулярно поднимался на пьедестал. 

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