В Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео

В Киеве прощаются с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Известный футбольный журналист Артем Франков скончался от последствий инсульта 31 октября 2023 года. Церемония прощания с бессменным редактором журнала "Футбол" состоялось второго ноября на Байковом кладбище в Киеве.

Украинские спортсмены, спортивные функционеры, журналисты, читатели, родные и близкие Артема Вадимовича пришли отдать дань уважения гуру спортивной журналистики.

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Церемония прощания с Франковым

Артем Франков был главным редактором журнала "Футбол" с 1997 по 2022 годы. Его уникальный авторский стиль и подача материала воспитали несколько поколений журналистов и болельщиков. Франков определил направление развития спортивной журналистики.

Церемония прощания с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

После полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Артем Франков регулярно записывал видеосообщения с Оболони, которые помогли сохранить хладнокровие многим украинцам.

Прощание с Артемом Франковым на Байковом кладбище. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

В последние месяцы Артему Франкову удалось возродить журнал "Футбол", у него были амбициозные планы. Их оборвал инсульт, который стал для журналиста вторым и последним...

Прощание с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Десятки тысяч простых украинцев выразили семье Артема Вадимовича соболезнования. Многие болельщики выросли на репортажах и текстах Франкова. Проститься с ним пришли как известные журналисты и спортсмены, так и простые украинцы.

Александр Алиев на прощании с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

У Артема Франкова осталась жена и четверо детей.

Алексей Мочанов на похоронах Артема Франкова. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Александр Алиев на церемонии прощания. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Прощание с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Семья Артема Франкова на церемонии прощания. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

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