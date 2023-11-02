В Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео
Известный футбольный журналист Артем Франков скончался от последствий инсульта 31 октября 2023 года. Церемония прощания с бессменным редактором журнала "Футбол" состоялось второго ноября на Байковом кладбище в Киеве.
Украинские спортсмены, спортивные функционеры, журналисты, читатели, родные и близкие Артема Вадимовича пришли отдать дань уважения гуру спортивной журналистики.
Церемония прощания с Франковым
Артем Франков был главным редактором журнала "Футбол" с 1997 по 2022 годы. Его уникальный авторский стиль и подача материала воспитали несколько поколений журналистов и болельщиков. Франков определил направление развития спортивной журналистики.
После полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Артем Франков регулярно записывал видеосообщения с Оболони, которые помогли сохранить хладнокровие многим украинцам.
В последние месяцы Артему Франкову удалось возродить журнал "Футбол", у него были амбициозные планы. Их оборвал инсульт, который стал для журналиста вторым и последним...
Десятки тысяч простых украинцев выразили семье Артема Вадимовича соболезнования. Многие болельщики выросли на репортажах и текстах Франкова. Проститься с ним пришли как известные журналисты и спортсмены, так и простые украинцы.
У Артема Франкова осталась жена и четверо детей.
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