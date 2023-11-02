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В Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео

2 ноября 2023 11:06
обновлено: 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Киеве простились с известным журналистом Артемом Франковым — фото и видео
В Киеве прощаются с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный футбольный журналист Артем Франков скончался от последствий инсульта 31 октября 2023 года. Церемония прощания с бессменным редактором журнала "Футбол" состоялось второго ноября на Байковом кладбище в Киеве. 

Украинские спортсмены, спортивные функционеры, журналисты, читатели, родные и близкие Артема Вадимовича пришли отдать дань уважения гуру спортивной журналистики. 

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Церемония прощания с Франковым

Артем Франков был главным редактором журнала "Футбол" с 1997 по 2022 годы. Его уникальный авторский стиль и подача материала воспитали несколько поколений журналистов и болельщиков. Франков определил направление развития спортивной журналистики. 

Артем Франков
Церемония прощания с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

После полномасштабного военного вторжения россиян в Украину Артем Франков регулярно записывал видеосообщения с Оболони, которые помогли сохранить хладнокровие многим украинцам. 

Артем Франков
Прощание с Артемом Франковым на Байковом кладбище. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

В последние месяцы Артему Франкову удалось возродить журнал "Футбол", у него были амбициозные планы. Их оборвал инсульт, который стал для журналиста вторым и последним... 

Артем Франков
Прощание с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Десятки тысяч простых украинцев выразили семье Артема Вадимовича соболезнования. Многие болельщики выросли на репортажах и текстах Франкова. Проститься с ним пришли как известные журналисты и спортсмены, так и простые украинцы. 

Александр Алиев
Александр Алиев на прощании с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

У Артема Франкова осталась жена и четверо детей. 

Алексей Мочанов
Алексей Мочанов на похоронах Артема Франкова. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE
Александр Алиев
Александр Алиев на церемонии прощания. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE
Артем Франков
Прощание с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE
Артем Франков
Семья Артема Франкова на церемонии прощания. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE

Напомним, на фронте погиб украинский спортсмен и тренер — он служил в батальоне "Волки Да Винчи". 

На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо". 

Член сборной Украины по боксу погиб в боях с россиянами в Запорожской области. 

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