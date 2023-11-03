"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця

Рареш Поп під час матчу. Фото: instagram.com/rarespop55/

Керівництво київського "Динамо" хоче запросити до столичної команди молодого футболіста з-за кордону. Українська сторона готується до переговорів із румунським клубом УТА з Арада.

Йдеться про півзахисника на ім'я Рареш Поп, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на telegram-канал "Бий-біжи".

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"Динамо" має намір вийти на трансферний ринок на початку наступного року. Тренерський штаб українського клубу хоче посилити одразу кілька позицій у команді. Керівництво "біло-синіх" також визнало необхідність цього рішення.

Хто такий Рареш Поп

Це 18-річний футболіст, який виступає на позиції правого вінгера. У сезоні 2023/2024 він взяв участь у 15 поєдинках у складі УТА, забив два м'ячі та зробив результативну передачу.

Рареш Поп святкує гол. Фото: instagram.com/rarespop55/

Рареш Поп пов'язаний зі своїм клубом контрактом до літа 2027 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає 400 тисяч євро. "Динамо" зробило запит у румунський клуб щодо гравця, але поки не контактувало з його агентом.

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