"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця
Керівництво київського "Динамо" хоче запросити до столичної команди молодого футболіста з-за кордону. Українська сторона готується до переговорів із румунським клубом УТА з Арада.
Йдеться про півзахисника на ім'я Рареш Поп, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на telegram-канал "Бий-біжи".
"Динамо" має намір вийти на трансферний ринок на початку наступного року. Тренерський штаб українського клубу хоче посилити одразу кілька позицій у команді. Керівництво "біло-синіх" також визнало необхідність цього рішення.
Хто такий Рареш Поп
Це 18-річний футболіст, який виступає на позиції правого вінгера. У сезоні 2023/2024 він взяв участь у 15 поєдинках у складі УТА, забив два м'ячі та зробив результативну передачу.
Рареш Поп пов'язаний зі своїм клубом контрактом до літа 2027 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає 400 тисяч євро. "Динамо" зробило запит у румунський клуб щодо гравця, але поки не контактувало з його агентом.
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