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"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку

3 ноября 2023 06:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку
Рареш Поп во время матча. Фото: instagram.com/rarespop55/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" хочет пригласить в столичную команду молодого футболиста из-за рубежа. Украинская сторона готовится к переговорам с румынским клубом УТА из Арада. 

Речь идет о полузащитнике по имени Рареш Поп, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на telegram-канал "Бий-біжи". 

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"Динамо" собирается выйти на трансферный рынок в начале следующего года. Тренерский штаб украинского клуба хочет усилить сразу несколько позиций в команде. Руководство "бело-синих" тоже признало необходимость этого решения. 

Кто такой Рареш Поп

Это 18-летний футболист, который выступает на позиции правого вингера. В сезоне 2023/2024 он принял участие в 15 поединках в составе УТА, забил два мяча и сделал результативную передачу. 

Рареш Поп
Рареш Поп празднует гол. Фото: instagram.com/rarespop55/

Рареш Поп связан со своим клубом контрактом до лета 2027 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро. "Динамо" сделало запрос в румынский клуб по игроку, но пока не контактировало с его агентом. 

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