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Завжди мене критикував — Алієв розповів про стосунки з Артемом Франковим

2 листопада 2023 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Завжди мене критикував — Алієв розповів про стосунки з Артемом Франковим
Олександр Алієв на церемонії прощання з Артемом Франковим. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Олександр Алієв віддав шану відомому спортивному журналісту Артему Франкову. Колишній півзахисник збірної України побував на церемонії прощання, що відбулася у Києві.

Алієв поділився спогадами про колишнього головного редактора "Футболу" в ексклюзивному коментарі порталу Новини.LIVE.

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Артем Франков пішов із життя пізно ввечері 31 жовтня 2023 року. Вранці другого листопада у Києві на Байковому цвинтарі відбулася церемонія прощання з Метром української спортивної журналістики.

Що Алієв сказав про Франкова

Артем Алієв вважав за необхідне віддати останню данину поваги Артему Франкову. Головними командами у футбольній кар'єрі колишнього півзахисника були київське "Динамо" та збірна України, які Артем Вадимович ніжно любив та підтримував.

Олександр Алієв
Олександр Алієв згадує Артема Франкова. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

"Франков завжди не дуже добре відгукувався про мою гру, але коли я з ним зустрічався, у нас завжди все було добре. Учора, коли я прочитав слова Ігоря Михайловича Суркіса... Він правий, Франков був людиною-енциклопедією. Завжди шкода таких людей.

Він дуже добре знався на футболі, я завжди це говорив іншим журналістам. Але 53 роки... Шкода, що люди йдуть. Земля йому пухом. Артем і журнал "Футбол" назавжди залишаться у наших спогадах", — розповів Олександр Алієв.

Нагадаємо, на фронті загинув український спортсмен і тренер — він служив у батальйоні "Вовки Да Вінчі". 

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо". 

Член збірної України з боксу загинув у боях із росіянами у Запорізькій області. 

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