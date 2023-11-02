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Всегда меня критиковал — Алиев рассказал об отношениях с Артемом Франковым

2 ноября 2023 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Всегда меня критиковал — Алиев рассказал об отношениях с Артемом Франковым
Александр Алиев на церемонии прощания с Артемом Франковым. Фото: Игор Кузнецов, Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Александр Алиев отдал дань уважения известному спортивному журналисту Артему Франкову. Бывший полузащитник сборной Украины побывал на церемонии прощания, которая состоялась в Киеве. 

Алиев поделился воспоминаниями о бывшем главном редакторе "Футбола" в эксклюзивном комментарии порталу Новини.LIVE. 

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Артем Франков ушел из жизни поздно вечером 31 октября 2023 года. Утром 2 ноября в Киеве на Байковом кладбище прошла церемония прощания с Мэтром украинской спортивной журналистики. 

Что Алиев сказал про Франкова

Артем Алиев посчитал необходимым отдать последнюю дань уважения Артему Франкову. Главными командами в футбольной карьере бывшего полузащитника были киевское "Динамо" и сборная Украины, которые Артем Вадимович нежно любил и поддерживал. 

Александр Алиев
Александр Алиев вспоминает Артема Франкова. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

"Франков всегда не очень хорошо отзывался о моей игре, но когда я с ним встречался, у нас всегда все было хорошо. Вчера, когда я прочитал слова Игоря Михайловича Суркиса... Он прав, Франков был ходящей энциклопедией. Всегда жалко таких людей. 

Он очень хорошо разбирался в футболе, я всегда это говорил другим журналистам. Но 53 года... Жалко, что люди уходят. Земля ему пухом. Артем и журнал "Футбол" навсегда останутся в наших воспоминаниях", — рассказал Александр Алиев. 

Напомним, на фронте погиб украинский спортсмен и тренер — он служил в батальоне "Волки Да Винчи". 

На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо". 

Член сборной Украины по боксу погиб в боях с россиянами в Запорожской области. 

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