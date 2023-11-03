Мудрик раптово може змінити Челсі на інший топклуб

Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/chelseafc/

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу. "Челсі" може отримати вигідну пропозицію щодо свого гравця.

Англійський клуб вже отримав запит щодо трансферної вартості українського футболіста, повідомляє Le Parisien.

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В останні місяці перед незначною м'язовою травмою Михайло Мудрик набрав гарну форму та відіграв кілька впевнених матчів за "Челсі" та збірну України. Це не залишилося непоміченим у Європі. За Мудриком і раніше стежили представники грандів із кількох країн, але тепер цей інтерес посилився.

Хто хоче підписати Мудрика

На українського футболіста звернув увагу французький "ПСЖ". Скаутська служба французького клубу збирає для тренерського штабу команди дані про всіх талановитих та перспективних гравців Європи. Нещодавно в Парижі вирішили вступити у боротьбу за Мудрика. Згідно з інформацією французької преси, до Лондона було направлено запит щодо трансферу Михайла.

Мудрик та Почеттіно на базі "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Проте "Челсі" не збирається продавати одного з найдорожчих футболістів у своєму складі. Останнім часом головний тренер команди Маурісіо Почеттіно регулярно хвалить українського гравця і каже, що Мудрик буде важливою частиною "Челсі" вже найближчим часом.

Тим часом український вінгер "синіх" вже відновився після травми та готовий повернутися до заявки своєї команди. У понеділок, 6 листопада, "Челсі" зіграє на виїзді з "Тоттенгемом", який лідирує в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, "Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця.

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