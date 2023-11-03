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Мудрик внезапно может сменить Челси на другой топ-клуб

3 ноября 2023 07:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик внезапно может сменить Челси на другой топ-клуб
Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик оказался в сфере интересов известного европейского клуба. "Челси" может получить выгодное предложение по своему игроку. 

Английский клуб уже получил запрос по поводу трансферной стоимости украинского футболиста, сообщает Le Parisien

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В последние месяцы перед небольшой мышечной травмой Михаил Мудрик набрал хорошую форму и отыграл несколько уверенных матчей за "Челси" и сборную Украины. Это не осталось незамеченным в Европе. За Мудриком и раньше следили представители грандов из нескольких стран, но теперь этот интерес усилился. 

Кто хочет подписать Мудрика 

На украинского футболиста обратил внимание французский "ПСЖ". Скаутская служба французского клуба собирает для тренерского штаба команды данные обо всех талантливых и перспективных игроках Европы. Недавно в Париже приняли решение вступить в борьбу за Мудрика. Согласно информации французской прессы, в Лондон был направлен запрос по трансферу Михаила. 

Мудрик и Почеттино
Мудрик и Почеттино на базе "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Однако "Челси" не собирается продавать одного из самых дорогих футболистов в своем составе. В последнее время главный тренер команды Маурисио Почеттино регулярно хвалит украинского игрока и говорит, что Мудрик будет важной частью "Челси" уже в ближайшем будущем. 

Тем временем украинский вингер "синих" уже восстановился после травмы и готов вернуться в заявку своей команды. В понедельник, шестого ноября, "Челси" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом", который лидирует в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, "Динамо" сделало предложение румынскому клубу по талантливому игроку. 

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