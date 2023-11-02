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"Челси" потратит 100 млн на еще одного игрока — о ком речь

2 ноября 2023 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Челси" потратит 100 млн на еще одного игрока — о ком речь
Айван Тоуни поддерживает форму на тренировках. Фото: instagram.com/ivantoney1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Два английских гранда собираются пригласить одного из самых результативных игроков прошлого сезона. "Челси" и "Арсенал" снова соперничают за игрока. 

Оба клуба готовы потратить на этот трансфер большие деньги, сообщает Daily Mail

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Лондонский "Челси" и "Арсенал" в сезоне 2023/2024 столкнулись с проблемами в атаке. На решение этой задачи тренерский штабы команд получат солидные средства. Уже во время зимнего трансферного окна один из этих клубов объявит о новом громком переходе. 

За кем "охотятся" лондонские команды 

Форвард скоромного "Брентфорда" и сборной Англии Айван Тоуни может больше никогда не сыграть в составе "пчел". Именно он стал трансферной целью "Челси" и "Арсенала". Как и в ситуации с переходом Михаила Мудрика, у "синих" больше шансов на то, чтобы заполучить футболиста. Маурисио Почеттино получит на этот трансфер 100 млн евро. 

Айван Тоуни
Айван Тоуни бьет по воротам. Фото: instagram.com/ivantoney1/

Лондонцы готовы к серьезным тратам даже несмотря на то, что Айван Тоуни не выходил на поле с конца весны. Проблема в том, что 27-летнего форварда дисквалифицировали за игры на тотализаторе. 

В сезоне 2022/2023 Айван Тоуни забил 20 голов в 22 поединках за "Брентфорд". 

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