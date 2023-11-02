"Челси" потратит 100 млн на еще одного игрока — о ком речь
Два английских гранда собираются пригласить одного из самых результативных игроков прошлого сезона. "Челси" и "Арсенал" снова соперничают за игрока.
Оба клуба готовы потратить на этот трансфер большие деньги, сообщает Daily Mail.
Лондонский "Челси" и "Арсенал" в сезоне 2023/2024 столкнулись с проблемами в атаке. На решение этой задачи тренерский штабы команд получат солидные средства. Уже во время зимнего трансферного окна один из этих клубов объявит о новом громком переходе.
За кем "охотятся" лондонские команды
Форвард скоромного "Брентфорда" и сборной Англии Айван Тоуни может больше никогда не сыграть в составе "пчел". Именно он стал трансферной целью "Челси" и "Арсенала". Как и в ситуации с переходом Михаила Мудрика, у "синих" больше шансов на то, чтобы заполучить футболиста. Маурисио Почеттино получит на этот трансфер 100 млн евро.
Лондонцы готовы к серьезным тратам даже несмотря на то, что Айван Тоуни не выходил на поле с конца весны. Проблема в том, что 27-летнего форварда дисквалифицировали за игры на тотализаторе.
В сезоне 2022/2023 Айван Тоуни забил 20 голов в 22 поединках за "Брентфорд".
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