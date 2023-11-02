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"Челсі" витратить 100 млн на ще одного гравця — про кого йдеться

2 листопада 2023 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Челсі" витратить 100 млн на ще одного гравця — про кого йдеться
Айвен Тоуні підтримує форму на тренуваннях. Фото: instagram.com/ivantoney1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Два англійські гранди збираються запросити одного з найрезультативніших гравців минулого сезону. "Челсі" та "Арсенал" знову змагаються за гравця.

Обидва клуби готові витратити на цей трансфер великі гроші, повідомляє Daily Mail.

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Лондонський "Челсі" та "Арсенал" у сезоні 2023/2024 зіткнулися з проблемами в атаці. На вирішення цього завдання тренерські штаби команд отримають солідні кошти. Вже під час зимового трансферного вікна один із цих клубів оголосить про новий гучний перехід.

За ким "полюють" лондонські команди

Форвард скоромного "Брентфорда" та збірної Англії Айвен Тоуні може більше ніколи не зіграти у складі "бджіл". Саме він став трансферною метою "Челсі" та "Арсеналу". Як і в ситуації з переходом Михайла Мудрика, у "синіх" більше шансів на те, щоб отримати футболіста. Маурісіо Почеттіно отримає на цей трансфер 100 млн євро.

Айван Тоуні
Айвен Тоні б'є по воротах. Фото: instagram.com/ivantoney1/

Лондонці готові до серйозних витрат навіть попри те, що Айвен Тоуні не виходив на поле з кінця весни. Проблема полягає в тому, що 27-річного форварда дискваліфікували за ігри на тоталізаторі.

У сезоні 2022/2023 Айвен Тоуні забив 20 голів у 22 поєдинках за "Брентфорд".

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