Лідер "Челсі" вирішив завершити кар'єру
Капітан лондонського "Челсі" Тіагу Сілва заявив, що незабаром завершить професійну кар'єру. Бразилець зізнався, що втомився і потребує кардинальних змін.
Цьогорічний сезон може стати останнім для Тіагу Сілви, повідомляє Sky Sports.
Лідер оборони лондонського "Челсі" Тіагу Сілва провів визначну кар'єру. Бразильський футболіст присвятив професійному спорту більшу частину життя. Йому вже 39 років, із яких 21 рік він грає у футбол.
Тіагу Сілва готується піти з "Челсі"
Бразильський футболіст зізнався, що вже думає про завершення кар'єри наступного року. Це рішення стане складним, але необхідним для нього.
"Мої діти грають за "Челсі". Вся моя сім'я знайшла будинок у Лондоні. Я дуже давно граю у футбол. Складно уявити, як можна жити по-іншому. Але я спробую. Організм підказує мені, що настав час подбати про себе.
Я зосереджений на тому, щоб насолодитися чудовим останнім сезоном у "Челсі". Я дуже задоволений своєю кар'єрою і вдячний клубу за чудові емоції", — заявив Тіагу Сілва.
Бразилець перейшов до "Челсі" у 2020 році та допоміг лондонцям виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок та клубний чемпіонат світу у 2021 році. Тіагу Сілва за свою кар'єру завоював безліч трофеїв з італійським "Міланом" та французьким "Парі Сен-Жермен". Він провів понад 900 матчів у професійній кар'єрі.
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