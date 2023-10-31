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Лідер "Челсі" вирішив завершити кар'єру

31 жовтня 2023 18:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Челсі" вирішив завершити кар'єру
Тіагу Сілва сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан лондонського "Челсі" Тіагу Сілва заявив, що незабаром завершить професійну кар'єру. Бразилець зізнався, що втомився і потребує кардинальних змін.

Цьогорічний сезон може стати останнім для Тіагу Сілви, повідомляє Sky Sports.

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Лідер оборони лондонського "Челсі" Тіагу Сілва провів визначну кар'єру. Бразильський футболіст присвятив професійному спорту більшу частину життя. Йому вже 39 років, із яких 21 рік він грає у футбол.

Тіагу Сілва готується піти з "Челсі"

Бразильський футболіст зізнався, що вже думає про завершення кар'єри наступного року. Це рішення стане складним, але необхідним для нього.

"Мої діти грають за "Челсі". Вся моя сім'я знайшла будинок у Лондоні. Я дуже давно граю у футбол. Складно уявити, як можна жити по-іншому. Але я спробую. Організм підказує мені, що настав час подбати про себе.

Я зосереджений на тому, щоб насолодитися чудовим останнім сезоном у "Челсі". Я дуже задоволений своєю кар'єрою і вдячний клубу за чудові емоції", — заявив Тіагу Сілва.

Тіагу Сілва
Тіагу Сілва у матчі з "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Бразилець перейшов до "Челсі" у 2020 році та допоміг лондонцям виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок та клубний чемпіонат світу у 2021 році. Тіагу Сілва за свою кар'єру завоював безліч трофеїв з італійським "Міланом" та французьким "Парі Сен-Жермен". Він провів понад 900 матчів у професійній кар'єрі.

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