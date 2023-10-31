Лидер "Челси" принял решение завершить карьеру
Капитан лондонского "Челси" Тиагу Силва заявил, что в скором времени завершит профессиональную карьеру. Бразилец признался, что устал и нуждается в кардинальных переменах.
Нынешний сезон может стать последним для Тиагу Силвы, сообщает Sky Sports.
Лидер обороны лондонского "Челси" Тиагу Силва провел выдающуюся карьеру. Бразильский футболист посвятил профессиональному спорту большую часть жизни. Ему уже 39 лет, из которых 21 год он играет в футбол.
Тиагу Силва готовится уйти из "Челси"
Бразильский футболист признался, что уже думает о завершении карьеры летом следующего года. Это решение станет сложным, но необходимым для него.
"Мои дети играют за "Челси". Вся моя семья обрела дом в Лондоне. Я очень давно играю в футбол. Сложно представить, как можно жить по-другому. Но я попробую. Организм подсказывает мне, что пора позаботиться о себе.
Я сосредоточен на том, чтобы насладиться прекрасным последним сезоном в "Челси". Я очень доволен своей карьерой и благодарен клубу за прекрасные эмоции", — заявил Тиагу Силва.
Бразилец перешел в "Челси" в 2020 году и помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок и клубный чемпионат мира в 2021 году. Тиагу Силва за свою карьеру завоевал множество трофеев с итальянским "Миланом" и французским "Пари Сен-Жермен". Он провел более 900 матчей в профессиональной карьере.
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