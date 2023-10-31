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Лидер "Челси" принял решение завершить карьеру

31 октября 2023 18:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Челси" принял решение завершить карьеру
Тиагу Силва спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан лондонского "Челси" Тиагу Силва заявил, что в скором времени завершит профессиональную карьеру. Бразилец признался, что устал и нуждается в кардинальных переменах. 

Нынешний сезон может стать последним для Тиагу Силвы, сообщает Sky Sports

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Лидер обороны лондонского "Челси" Тиагу Силва провел выдающуюся карьеру. Бразильский футболист посвятил профессиональному спорту большую часть жизни. Ему уже 39 лет, из которых 21 год он играет в футбол. 

Тиагу Силва готовится уйти из "Челси" 

Бразильский футболист признался, что уже думает о завершении карьеры летом следующего года. Это решение станет сложным, но необходимым для него. 

"Мои дети играют за "Челси". Вся моя семья обрела дом в Лондоне. Я очень давно играю в футбол. Сложно представить, как можно жить по-другому. Но я попробую. Организм подсказывает мне, что пора позаботиться о себе. 

Я сосредоточен на том, чтобы насладиться прекрасным последним сезоном в "Челси". Я очень доволен своей карьерой и благодарен клубу за прекрасные эмоции", — заявил Тиагу Силва. 

Тиагу Силва
Тиагу Силва в матче с "Арсеналом". Фото: REUTERS/David Klein

Бразилец перешел в "Челси" в 2020 году и помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок и клубный чемпионат мира в 2021 году. Тиагу Силва за свою карьеру завоевал множество трофеев с итальянским "Миланом" и французским "Пари Сен-Жермен". Он провел более 900 матчей в профессиональной карьере. 

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