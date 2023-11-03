Динамо Киев против Шахтера — анонс и прогнозы букмекеров

Киевляне противостоят "Шахтеру". Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в центральном поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Фаворитом противостояния является "Шахтер".

Обе команды подошли к матчу с незначительными кадровыми проблемами, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, третьего ноября, в 17:00 команда Мирчи Луческу примет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве "Шахтер". Команды выведет на поле главный арбитр из Мукачево Ярослав Козык.

Прогнозы букмекеров на "Динамо" — "Шахтер"

Относительная стабильность результатов "Шахтера" делает "горняков" фаворитом встречи со столичной командой. Действующие чемпионы располагаются выше в турнирной таблице, они проиграли только один матч против трех поражений "Динамо".

Владимир Бражко в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевская команда давно вылетела из еврокубков, а после поражения от "Оболони" в 1/9 Кубка Украины сосредоточилась только на одном турнире. Но и там дела идут не лучшим образом. В трех последних матчах "Динамо" набрало только одно очко при двух поражениях. К тому же против "Шахтера" не сыграет дисквалифицированный Владислав Ванат.

Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Шахтер" сыграл десять матчей и по потерянным очкам является лидером турнирной таблицы УПЛ. В отличие от "Динамо", "горняки" продолжают борьбу во всех трех турнирах. И делают это под руководством нового тренера. При Марино Пушиче "Шахтер" уже проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов (1:2) и разгромил "Викторию" (3:0) в Кубке Украины. Участие Тараса Степаненко в матче с "Динамо" под вопросом.

Коэффициент на победу "Динамо" составляет 4,30. Букмекеры из VBET дают коэффициент 1,80 в пользу "Шахтера". Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,75. Эксперты склоняются к мнению, что поединок не будет результативным. Коэффициент на "Тотал Больше 2,5" голов составляет 1,80. На "Тотал Меньше 2,5" можно сделать ставку с коэффициентом 2,02.

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