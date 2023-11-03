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Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером Динамо

3 ноября 2023 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером Динамо
Максим Шацких отвечает на вопросы журналистов. Фото: zamin.uz
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких оценил шансы своего экс-партнера по украинской команды Александра Алиева стать главным тренером "бело-синих". Наставник "Пахтакора" дал характеристику украинскому военнослужащему. 

Шацких рассказал, каким тренером может стать Алиев, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина". 

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Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев предположил, что со временем может стать тренером. Сейчас 38-летний спортсмен защищает родную страну от российской интервенции, однако со временем он хотел бы поделиться своим опытом с молодыми игроками. 

Александр Алиев
Александр Алиев общается с поклонниками. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Что Шацких сказал про Алиева 

Наставник узбекского "Пахтакора" Максим Шацких, который много лет был партнером Алиева по "Динамо", представил, каким Александр может стать тренером. Лучший бомбардир в истории украинской Премьер-лиги не исключает, что это мечта его бывшего коллеги может исполниться. 

"В жизни может произойти все что угодно. Но не так уж просто прийти и сказать, что хочешь быть тренером. Это не гарантирует, что тебе сразу же предложат работу. Это сложный процесс. Необходимо разбираться в людях, уметь сдерживать эмоции, не всегда делать то, что тебе хотелось бы. Причем не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Алиев — нормальный парень, честный, порядочный, справедливый. Возможно, Саше следует начать нужно с академий, поработать с юными игроками. Здесь тоже нужно понимать, что работа с детьми — это уже другое, там своя специфика. Я изначально знал, что дети это не мое", — рассказал Максим Шацких. 

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб. 

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