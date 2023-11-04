Гол Мудрика получил признание в Англии

Поздравления для Михаила Мурика. Фото: REUTERS/David Klein

Гол украинского вингера Михаила Мудрика за "Челси" в матче девятого тура Английской премьер-лиги против "Арсенала" получил признание болельщиков синих. Также этот забитый мяч позволил лондонцам сыграть вничью в дерби с командой Микеля Артеты.

Удар Мудрика победил в голосовании болельщиков "Челси" за лучший гол октября, сообщила пресс-служба клуба.

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Your October GOTM winner! 👏 pic.twitter.com/HDQ9fDnBaD — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2023

Гол украинца конкурировал с взятиями ворот от Николаса Джексона в матче с "Бернли", Тайрона Джорджа из команды U-18, Лорен Джеймс, Єрин Кутберт и Соцоке Нускен из женского "Челси".

Мудрик забил отменный мяч

В начале второго тайма против "Арсенала" Мудрик получил пас на левом фланге и затем перебросил далеко вышедшего из ворот голкипера Райю. Михаил сделал счет 2:0, но игроки "Челси" не смогли удержать преимущество и матч завершился со счетом 2:2.

Отметим, что после забитого мяча несколько ней продолжались споры о том, был ли это гениальный гол или неудачный навес на дальнюю штангу.

Интересно, что это был второй забитый мяч Мудрика за "Челси". Ранее в октябре он забил в ворота "Фулхэма".

После матча с "Арсеналом" Мудрик пропустил два матча из-за повреждения.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

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