Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гол Мудрика получил признание в Англии arrow

Гол Мудрика получил признание в Англии

4 ноября 2023 08:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гол Мудрика получил признание в Англии
Поздравления для Михаила Мурика. Фото: REUTERS/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Гол украинского вингера Михаила Мудрика за "Челси" в матче девятого тура Английской премьер-лиги против "Арсенала" получил признание болельщиков синих. Также этот забитый мяч позволил лондонцам сыграть вничью в дерби с командой Микеля Артеты.

Удар Мудрика победил в голосовании болельщиков "Челси" за лучший гол октября, сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Гол украинца конкурировал с взятиями ворот от Николаса Джексона в матче с "Бернли", Тайрона Джорджа из команды U-18, Лорен Джеймс, Єрин Кутберт и Соцоке Нускен из женского "Челси".

Мудрик забил отменный мяч

В начале второго тайма против "Арсенала" Мудрик получил пас на левом фланге и затем перебросил далеко вышедшего из ворот голкипера Райю. Михаил сделал счет 2:0, но игроки "Челси" не смогли удержать преимущество и матч завершился со счетом 2:2.

Отметим, что после забитого мяча несколько ней продолжались споры о том, был ли это гениальный гол или неудачный навес на дальнюю штангу.

Интересно, что это был второй забитый мяч Мудрика за "Челси". Ранее в октябре он забил в ворота "Фулхэма".

После матча с "Арсеналом" Мудрик пропустил два матча из-за повреждения.

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Луческу рассказал, почему завершил карьеру, и дал совет Суркису.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме